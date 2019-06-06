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В Гродно пьяный студент пожарным багром разгромил окна и двери в «Доме ребенка»

07.06.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 июня 25-летний студент повредил окна, ворота и двери на территории гродненского Дома ребенка. Все произошло около двух часов ночи. Молодой человек был пьян. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает милиция региона.


Фото: grodnogorstroy.by

Ночью пьяный парень проезжал на велосипеде мимо Дома ребенка по улице Тетки. Он заметил пожарный уголок, где лежали специальные инструменты. Особенно молодому человеку, видимо, понравился пожарный багор. Он взял его и стал все крушить вокруг.

В итоге он повредил 4 двери, 2 окна, жалюзи и ворота, причинив ущерб на общую сумму 1650 рублей.

Милиция задержала студента.

 
 
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6 июня 25-летний студент повредил окна, ворота и двери на территории гродненского «Дома ребенка». Все произошло около двух часов ночи. Молодой человек был пьян....
 
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