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В Гродно пьяный студент пожарным багром разгромил окна и двери в «Доме ребенка»
07.06.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 июня 25-летний студент повредил окна, ворота и двери на территории гродненского Дома ребенка. Все произошло около двух часов ночи. Молодой человек был пьян. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство,
Ночью пьяный парень проезжал на велосипеде мимо Дома ребенка по улице Тетки. Он заметил пожарный уголок, где лежали специальные инструменты. Особенно молодому человеку, видимо, понравился пожарный багор. Он взял его и стал все крушить вокруг.
В итоге он повредил 4 двери, 2 окна, жалюзи и ворота, причинив ущерб на общую сумму 1650 рублей.
Милиция задержала студента.
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6 июня 25-летний студент повредил окна, ворота и двери на территории гродненского «Дома ребенка». Все произошло около двух часов ночи. Молодой человек был пьян....
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