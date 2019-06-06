ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Собрал элиту нашего белорусского "фэйсбука"». Этому парню 16 лет, и он придумал два стартапа

07.06.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На аватарку в соцсетях Руслан Костевич сфотографировался в пиджаке и с улыбкой — как успешный бизнесмен. А что? У этого 16-летнего парня, который только что закончил 10 класс, есть все шансы им стать. Ведь уже сегодня Руслан придумал два стартапа для школьников и студентов и планирует расширять свой бизнес на взрослых. Мы поговорили с парнем и узнали, откуда у него столько энергии и зачем ему лишняя деятельность помимо учебы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Закреплял пост в популярной группе за 200 рублей»

— У тебя два стартапа. Какой из них был первым и в чем его суть?

— Получилось забавно: выглядит так, что я каждое лето традиционно придумываю новый стартап.

Первым был сервис поиска работы для школьников. Я сам искал летнюю подработку для несовершеннолетних и понял, что не хватает такого — вроде центра занятости, только онлайн.

Теперь удобно: не нужно никакой документации, просто заходи «ВКонтакте» в нашу группу, пиши там «ищу работу». После этого мы составляем человеку резюме и помогаем найти варианты. Работодатели могут тоже найти нужного кандидата, потому что у нас уже есть некоторая база и соискателей, и компаний.

Как и где искать работу летом, если ты школьник? Отвечаем

— Как ты вошел в доверие к работодателям? «Привет, я Руслан, мне 15 и сейчас я вам найду сотрудников»?

— Ха-ха, ну примерно так и есть на самом деле! Я специально взял к себе в команду пару старших ребят, чтобы все выглядело как-то более официально что ли.

Вообще, обращать внимание на возраст — это глупая затея, по-моему. Если заниматься только этим, то действительно к нам обращаться смысла нет. Но мы просто показываем результат. Люди трудоустраиваются, так почему бы другим не присоединиться к нашей группе? Еще помогла публикация на «ПроБизнесе», где я рассказывал о проекте, а на этом сайте как раз аудитория бизнесовых ребят. Они, соответственно, заинтересовались моей инициативой. Как-то так.

В прошлом году я прочитал книгу «Голубая точка. Будущее космических путешествий» Сагана. На обложке было фото Земли на расстояние 5,9 миллиардов километров, сделанное зондом «Вояджер-1» в 1990-м. И это наш дом! Мы такие мелкие и настолько незначимые во Вселенной, что наше волнение перед выступлением, признанием, попытками — пустяк. Лично мне это осознание очень помогло в достижениях.

Полезно не только студентам: психологи объяснили, как не бояться выступать перед аудиторией

— Как набрались подписчики в группу?

— Я вложил немного своих денег и поначалу промотировал посты. Это была как раскрутка своего личного бренда и своей личности. Когда я начинал, меня никто не знал. Пришлось хорошенько поработать над этим.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Например, покупал закрепление поста на неделю в паблике «Работа в Минске» — на тот момент это стоило около 200 рублей. Тогда хорошенько приходили люди к нам! И, конечно, пришлось также и хорошенько поработать самим, чтобы подыскать всем места.

— А сам-то что-то заработал с этого?

— Нет, суть была том, чтобы вложиться в опыт. Сперва мы хотели наработать отзывы и репутацию, а уже потом думать о плате за нашу работу. Поэтому речи о том, чтобы брать какие-то деньги с соискателей или процента от зарплаты с работодателя не было. Да и в этом случае надо было бы официально оформляться, а на кого мне оформляться? А если не оформляться, что в интервью говорить? В общем, оказалось, что проект довольно сложно монетизируется. Но в целом это реально.

Для себя я решил, что, кроме помощи другим, моя инициатива помогла и мне самому: обо мне узнали.

«Собрал элиту нашего белорусского „фэйсбука“»

— А потом наступило второе лето — и ты придумал новый стартап…

— Да, называется «ПоКурсу». Теперь у меня уже было много контактов: и руководители, и менеджеры, и кого только не было… Короче, собрал элиту нашего белорусского «фэйсбука». Решил: почему бы тогда подросткам, которые хотят найти подработку, не помочь сперва найти свое профессиональное «я»? Мне хотелось, чтобы школьники понимали, куда им поступать, и в какой области они видят развитие своей карьеры. Считаю, что всем нужно испробовать себя в разных видах деятельности и сконцентрироваться на том, что хорошо получается. Может, талант в музыке, а человек упорно занимается программированием?

Конечно, эта идея была тесно связана с первым стартапом. Я написал в том же «фэйсбуке» пост, где спросил, кто может нас принять в свой офис. Сначала мы не выбирали, к кому приходить с экскурсией. Кто-то согласится — уже хорошо. Первой компанией стала VironIT. Мы туда сходили со студентами БГУИР.

Потом уже само завертелось-закрутилось. Стали думать о монетизации.

— На анонсах написано, что экскурсии стоят 7 рублей. Но это же для школьников! У них разве нет мыслей, мол, зачем мне туда идти и тратить аж 7 рублей?

— Конечно, такое есть. Не уверен, что все приходят, потому что им интересна сама компания. У нас был случай, когда люди пришли «за подарочками». Но всегда есть те, кому это и правда интересно.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мы работаем также с родителями ребят: они очень даже за то, чтобы их дети посещали такие мероприятия. Выйти на взрослых нам помогают другие взрослые: мы сотрудничаем с сообществом «Учителя Беларуси». У них тоже есть в «фэйсбуке» группа, где мы постим свои афиши и призываем рассказать ребятам о возможности.

— Получается, что второй твой стартап уже оформлен официально, иначе как можно брать деньги с людей?

— Это позиционируется как донаты — то есть это оплата по желанию. Получается, законодательно мы ничего не нарушаем. Обычно платят все, но формально это необязательно.

«Снимал видеоблоги — это мой самый большой позор»

— Почему ты вообще всем этим занимаешься, если это не какие-то суперденежные проекты?

— В 14 лет я закончил курсы молодежного предпринимательства в БГУ, где полгода учился. Еще на базе нашей школы есть бизнес-компания. Там я немного подрабатывал маркетологом — попросился. Суть этой бизнес-кампании в том, что мы делаем всякие мелкие штуки (типа банных веников) и продаем их. Но это было еще до моих стартапов. Так что, можно сказать, меня подтолкнули, даже заставили: сам бы я вряд ли начал этим заниматься.

Когда твое мышление настроено определенным образом и никто не перенаправляет его в нужное русло, сложно представить для себя что-то новое. Получилось так, что мне зашла эта тема!

— Так что может заставить человека в 14 лет пойти на курсы предпринимательства?!

— Не могу сказать, что заставило что-то конкретное. Скорее, это какая-то жажда к чему-то высокому, недостижимому. Есть же такие люди — для нас это не способ достичь счастья. Просто когда стремишься к большему, всегда делаешь что-то сверх: получается, ты как бы гонишься, гонишься, гонишься… Ты постоянно «голодный».

Это потребность. Думаю, что она в крови. В 12 лет, например, увлекался видеоблоггингом — мой самый большой позор! Это было глупо, если сейчас оценивать ту ситуацию с точки зрения моего нынешнего мышления.

— Но ты не считаешь, что эта «гонка» вымотает тебя и уже в 23 ты почувствуешь себя пенсионером?

— Думаю, нужно спросить меня об этом, когда мне исполнится 23.

«Я, что, рекламу сюда послушать пришел?»

— Недавно мы делали интервью с Колей Корниловым, и он говорил, что, несмотря на инициативы IT-компаний по поддержке молодежи, никто не хочет брать несовершеннолетних на работу на практике…

— Знаю Колю, товарищ мой.

— Короче, ты согласен с этим? Что компании так поступают?

— Я не буду ничего отвечать. Просто попрошу зайти на мою страницу в «фэйсбуке», где я написал, что ищу работу на лето. Несколько откликов в комментах уже есть, плюс в личных сообщениях. Даже буду выбирать.

Вопросов с работой нет. Просто плохо ищут. И все.

— Может быть, ты видел подобные инициативы за рубежом? Как считаешь, эти идеи имеют шанс превратиться в реальный бизнес?

— Когда мы начинали, я вообще не изучал рынок. В Беларуси мы единственные таким занимаемся, но в мире… Алгоритмы «ютуба» очень умны и, уже после того, как я основал второй стартап, они мне показали: в Европе есть похожая организация. Но она возит взрослых людей в компании с мировым именем. И это именно поездки за границу, включающие экскурсию по офису и общение с сотрудниками.

Мы думали насчет того, чтобы развивать наш стартап в похожем направлении. Сейчас активно обсуждаем вопрос организации встречи в офисе «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге. Но нам нужно еще хорошенько разобраться с тем, что мы делаем в Минске.

Пример: многие компании занимаются тем, что просто рекламируют свой продукт. И все! У ребят, конечно, вопрос: я, что, рекламу послушать сюда пришел? Мы хотим организовать все так, чтобы не родители говорили детям приходить к нам, а ребята сами хотели и понимали, что это интересно.

Хочется экскурсий в неформальной обстановке, чтобы всем нравилось, но было полезно. Один раз мы ходили в exp(capital) — это компания Виктора Прокопени, — и там было ну очень круто. Мы просто сели и со специалистами в своей отрасли: тестировщик, бизнес-аналитик, продукт-менеджер — говорили на актуальные темы. Это было и высшее образование, и поиск себя, и построение карьеры… Они рассказывали свою историю — и этим были ценны. Это даже круче, чем сама экскурсия и хождение по офису.

— Насколько, кстати, ты оцениваешь важность высшего образования? Для себя и вообще, сегодня.

— Ребята сейчас действительно очень умные и много кто подрабатывает, даже не будучи еще студентом. Для многих из них высшее образование и правда трата времени. Я не говорю сейчас о тех, кто занимается неизвестно чем, а кто реально умный. А смысл тратить несколько лет, если можно за минуту зайти на «курсеру», узнать что-то новое и сразу же пойти это применять? Даже в нашем школьном образовании очень много теории, которая вообще не применима на практике.

Пока на ключевых должностях в компании сидит минимум поколение Y — люди, которые росли еще не в эпоху интернета. Они ценят традиционное образование. Поэтому молодежь и поступает в вузы — это, скорее, «формальный» вклад в свою карьеру. Но ведь доступ к интернету нас очень взрослит. Почему ребята сейчас такие продвинутые? Все знания мира в твоем кармане! И ты можешь общаться с кем угодно, независимо от места. Так что интернет продвинул нас на несколько лет вперед, по сравнению с прошлым поколением.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Некоторые с интернетом деградируют и сейчас не могут мыслить. Да и зачем? Многие просто не могут поговорить о насущном, потому что система предлагает просто зазубрить параграф и получить оценку, а в интернете есть мемасики. Вот и получается, что у ребят может быть 9−10 в дневнике, но они не могут рассуждать о жизни.

Не все, кто университет уже закончил, могут сказать, что это трата времени. Плюс иногда это необходимо — если на хирурга учишься, например. Но быстроменяющиеся отрасли вроде маркетинга и программирования… В университетах же программы 10-летней давности! Гораздо больше можно извлечь из общения с практиками — маргетологами и программистами. Университет помогает структурировать информацию — вот в этом его плюс. В систематизации.

— Так, может, университет нужен тем, кто не может структурировать новые знания сам?

— Конечно. Самодисциплина очень важна. Дома я учу английский, а в школе — немецкий. И меня никто не заставляет это делать. Я выделяю себе время на четыре урока в день и знаю, что должен их сделать. Иначе я бы уже все запустил.

— Стартапы, учеба, курсы, английский… Ты вообще отдыхаешь когда-нибудь? Как?

— Ну, я читаю книги. Художественные не люблю, обычно это что-то полезное на тему моих инициатив.

— Опять стартапы! Это же не отдых.

— Ну, а что такое отдых? Отдых — это когда организм находится в расслабленном состоянии. Когда я читаю такие книги, я расслаблен. Чем это не отдых? Ладно, гулять я тоже люблю, если о чем-то физическом говорить. Стихи недавно вот начал писать о насущном. А еще очень люблю просто лежать с закрытыми глазами и философствовать. В этом я мастер.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы поговорили с десятиклассиком Русланом Костеничем о его «бизнесах», образовании и том, что такое отдых (вы удивитесь).
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно пьяный студент пожарным багром разгромил окна и двери в «Доме ребенка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика