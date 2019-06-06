Источник материала: Tut.by

На аватарку в соцсетях Руслан Костевич сфотографировался в пиджаке и с улыбкой — как успешный бизнесмен. А что? У этого 16-летнего парня, который только что закончил 10 класс, есть все шансы им стать. Ведь уже сегодня Руслан придумал два стартапа для школьников и студентов и планирует расширять свой бизнес на взрослых. Мы поговорили с парнем и узнали, откуда у него столько энергии и зачем ему лишняя деятельность помимо учебы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Закреплял пост в популярной группе за 200 рублей»

— У тебя два стартапа. Какой из них был первым и в чем его суть?

— Получилось забавно: выглядит так, что я каждое лето традиционно придумываю новый стартап.

Первым был сервис поиска работы для школьников. Я сам искал летнюю подработку для несовершеннолетних и понял, что не хватает такого — вроде центра занятости, только онлайн.

Теперь удобно: не нужно никакой документации, просто заходи «ВКонтакте» в нашу группу, пиши там «ищу работу». После этого мы составляем человеку резюме и помогаем найти варианты. Работодатели могут тоже найти нужного кандидата, потому что у нас уже есть некоторая база и соискателей, и компаний.

— Как ты вошел в доверие к работодателям? «Привет, я Руслан, мне 15 и сейчас я вам найду сотрудников»?

— Ха-ха, ну примерно так и есть на самом деле! Я специально взял к себе в команду пару старших ребят, чтобы все выглядело как-то более официально что ли.

Вообще, обращать внимание на возраст — это глупая затея, по-моему. Если заниматься только этим, то действительно к нам обращаться смысла нет. Но мы просто показываем результат. Люди трудоустраиваются, так почему бы другим не присоединиться к нашей группе? Еще помогла публикация на «ПроБизнесе», где я рассказывал о проекте, а на этом сайте как раз аудитория бизнесовых ребят. Они, соответственно, заинтересовались моей инициативой. Как-то так.

В прошлом году я прочитал книгу «Голубая точка. Будущее космических путешествий» Сагана. На обложке было фото Земли на расстояние 5,9 миллиардов километров, сделанное зондом «Вояджер-1» в 1990-м. И это наш дом! Мы такие мелкие и настолько незначимые во Вселенной, что наше волнение перед выступлением, признанием, попытками — пустяк. Лично мне это осознание очень помогло в достижениях.

— Как набрались подписчики в группу?

— Я вложил немного своих денег и поначалу промотировал посты. Это была как раскрутка своего личного бренда и своей личности. Когда я начинал, меня никто не знал. Пришлось хорошенько поработать над этим.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Например, покупал закрепление поста на неделю в паблике «Работа в Минске» — на тот момент это стоило около 200 рублей. Тогда хорошенько приходили люди к нам! И, конечно, пришлось также и хорошенько поработать самим, чтобы подыскать всем места.

— А сам-то что-то заработал с этого?

— Нет, суть была том, чтобы вложиться в опыт. Сперва мы хотели наработать отзывы и репутацию, а уже потом думать о плате за нашу работу. Поэтому речи о том, чтобы брать какие-то деньги с соискателей или процента от зарплаты с работодателя не было. Да и в этом случае надо было бы официально оформляться, а на кого мне оформляться? А если не оформляться, что в интервью говорить? В общем, оказалось, что проект довольно сложно монетизируется. Но в целом это реально.

Для себя я решил, что, кроме помощи другим, моя инициатива помогла и мне самому: обо мне узнали.

«Собрал элиту нашего белорусского „фэйсбука“»

— А потом наступило второе лето — и ты придумал новый стартап…

— Да, называется «ПоКурсу». Теперь у меня уже было много контактов: и руководители, и менеджеры, и кого только не было… Короче, собрал элиту нашего белорусского «фэйсбука». Решил: почему бы тогда подросткам, которые хотят найти подработку, не помочь сперва найти свое профессиональное «я»? Мне хотелось, чтобы школьники понимали, куда им поступать, и в какой области они видят развитие своей карьеры. Считаю, что всем нужно испробовать себя в разных видах деятельности и сконцентрироваться на том, что хорошо получается. Может, талант в музыке, а человек упорно занимается программированием?

Конечно, эта идея была тесно связана с первым стартапом. Я написал в том же «фэйсбуке» пост, где спросил, кто может нас принять в свой офис. Сначала мы не выбирали, к кому приходить с экскурсией. Кто-то согласится — уже хорошо. Первой компанией стала VironIT. Мы туда сходили со студентами БГУИР.

Потом уже само завертелось-закрутилось. Стали думать о монетизации.

— На анонсах написано, что экскурсии стоят 7 рублей. Но это же для школьников! У них разве нет мыслей, мол, зачем мне туда идти и тратить аж 7 рублей?

— Конечно, такое есть. Не уверен, что все приходят, потому что им интересна сама компания. У нас был случай, когда люди пришли «за подарочками». Но всегда есть те, кому это и правда интересно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мы работаем также с родителями ребят: они очень даже за то, чтобы их дети посещали такие мероприятия. Выйти на взрослых нам помогают другие взрослые: мы сотрудничаем с сообществом «Учителя Беларуси». У них тоже есть в «фэйсбуке» группа, где мы постим свои афиши и призываем рассказать ребятам о возможности.

— Получается, что второй твой стартап уже оформлен официально, иначе как можно брать деньги с людей?

— Это позиционируется как донаты — то есть это оплата по желанию. Получается, законодательно мы ничего не нарушаем. Обычно платят все, но формально это необязательно.

«Снимал видеоблоги — это мой самый большой позор»

— Почему ты вообще всем этим занимаешься, если это не какие-то суперденежные проекты?

— В 14 лет я закончил курсы молодежного предпринимательства в БГУ, где полгода учился. Еще на базе нашей школы есть бизнес-компания. Там я немного подрабатывал маркетологом — попросился. Суть этой бизнес-кампании в том, что мы делаем всякие мелкие штуки (типа банных веников) и продаем их. Но это было еще до моих стартапов. Так что, можно сказать, меня подтолкнули, даже заставили: сам бы я вряд ли начал этим заниматься.

Когда твое мышление настроено определенным образом и никто не перенаправляет его в нужное русло, сложно представить для себя что-то новое. Получилось так, что мне зашла эта тема!

— Так что может заставить человека в 14 лет пойти на курсы предпринимательства?!

— Не могу сказать, что заставило что-то конкретное. Скорее, это какая-то жажда к чему-то высокому, недостижимому. Есть же такие люди — для нас это не способ достичь счастья. Просто когда стремишься к большему, всегда делаешь что-то сверх: получается, ты как бы гонишься, гонишься, гонишься… Ты постоянно «голодный».

Это потребность. Думаю, что она в крови. В 12 лет, например, увлекался видеоблоггингом — мой самый большой позор! Это было глупо, если сейчас оценивать ту ситуацию с точки зрения моего нынешнего мышления.

— Но ты не считаешь, что эта «гонка» вымотает тебя и уже в 23 ты почувствуешь себя пенсионером?

— Думаю, нужно спросить меня об этом, когда мне исполнится 23.

«Я, что, рекламу сюда послушать пришел?»

— Недавно мы делали интервью с Колей Корниловым, и он говорил , что, несмотря на инициативы IT-компаний по поддержке молодежи, никто не хочет брать несовершеннолетних на работу на практике…

— Знаю Колю, товарищ мой.

— Короче, ты согласен с этим? Что компании так поступают?

— Я не буду ничего отвечать. Просто попрошу зайти на мою страницу в «фэйсбуке», где я написал, что ищу работу на лето. Несколько откликов в комментах уже есть, плюс в личных сообщениях. Даже буду выбирать.

Вопросов с работой нет. Просто плохо ищут. И все.

— Может быть, ты видел подобные инициативы за рубежом? Как считаешь, эти идеи имеют шанс превратиться в реальный бизнес?

— Когда мы начинали, я вообще не изучал рынок. В Беларуси мы единственные таким занимаемся, но в мире… Алгоритмы «ютуба» очень умны и, уже после того, как я основал второй стартап, они мне показали: в Европе есть похожая организация. Но она возит взрослых людей в компании с мировым именем. И это именно поездки за границу, включающие экскурсию по офису и общение с сотрудниками.

Мы думали насчет того, чтобы развивать наш стартап в похожем направлении. Сейчас активно обсуждаем вопрос организации встречи в офисе «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге. Но нам нужно еще хорошенько разобраться с тем, что мы делаем в Минске.

Пример: многие компании занимаются тем, что просто рекламируют свой продукт. И все! У ребят, конечно, вопрос: я, что, рекламу послушать сюда пришел? Мы хотим организовать все так, чтобы не родители говорили детям приходить к нам, а ребята сами хотели и понимали, что это интересно.

Хочется экскурсий в неформальной обстановке, чтобы всем нравилось, но было полезно. Один раз мы ходили в exp(capital) — это компания Виктора Прокопени, — и там было ну очень круто. Мы просто сели и со специалистами в своей отрасли: тестировщик, бизнес-аналитик, продукт-менеджер — говорили на актуальные темы. Это было и высшее образование, и поиск себя, и построение карьеры… Они рассказывали свою историю — и этим были ценны. Это даже круче, чем сама экскурсия и хождение по офису.

— Насколько, кстати, ты оцениваешь важность высшего образования? Для себя и вообще, сегодня.

— Ребята сейчас действительно очень умные и много кто подрабатывает, даже не будучи еще студентом. Для многих из них высшее образование и правда трата времени. Я не говорю сейчас о тех, кто занимается неизвестно чем, а кто реально умный. А смысл тратить несколько лет, если можно за минуту зайти на « курсеру », узнать что-то новое и сразу же пойти это применять? Даже в нашем школьном образовании очень много теории, которая вообще не применима на практике.

Пока на ключевых должностях в компании сидит минимум поколение Y — люди, которые росли еще не в эпоху интернета. Они ценят традиционное образование. Поэтому молодежь и поступает в вузы — это, скорее, «формальный» вклад в свою карьеру. Но ведь доступ к интернету нас очень взрослит. Почему ребята сейчас такие продвинутые? Все знания мира в твоем кармане! И ты можешь общаться с кем угодно, независимо от места. Так что интернет продвинул нас на несколько лет вперед, по сравнению с прошлым поколением.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Некоторые с интернетом деградируют и сейчас не могут мыслить. Да и зачем? Многие просто не могут поговорить о насущном, потому что система предлагает просто зазубрить параграф и получить оценку, а в интернете есть мемасики. Вот и получается, что у ребят может быть 9−10 в дневнике, но они не могут рассуждать о жизни.

Не все, кто университет уже закончил, могут сказать, что это трата времени. Плюс иногда это необходимо — если на хирурга учишься, например. Но быстроменяющиеся отрасли вроде маркетинга и программирования… В университетах же программы 10-летней давности! Гораздо больше можно извлечь из общения с практиками — маргетологами и программистами. Университет помогает структурировать информацию — вот в этом его плюс. В систематизации.

— Так, может, университет нужен тем, кто не может структурировать новые знания сам?

— Конечно. Самодисциплина очень важна. Дома я учу английский, а в школе — немецкий. И меня никто не заставляет это делать. Я выделяю себе время на четыре урока в день и знаю, что должен их сделать. Иначе я бы уже все запустил.

— Стартапы, учеба, курсы, английский… Ты вообще отдыхаешь когда-нибудь? Как?

— Ну, я читаю книги. Художественные не люблю, обычно это что-то полезное на тему моих инициатив.

— Опять стартапы! Это же не отдых.

— Ну, а что такое отдых? Отдых — это когда организм находится в расслабленном состоянии. Когда я читаю такие книги, я расслаблен. Чем это не отдых? Ладно, гулять я тоже люблю, если о чем-то физическом говорить. Стихи недавно вот начал писать о насущном. А еще очень люблю просто лежать с закрытыми глазами и философствовать. В этом я мастер.