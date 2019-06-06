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Пинские синоптики предупредили о надвигающихся грозах, а спасатели напомнили правила поведения при ливнях
07.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня на вторую половину дня, примерно до 9 часов вечера, в Пинском районе объявлен оранжевый уровень погодной опасности — ожидается прохождение грозовых фронтов.
Синоптики предупредили, что при грозах местами прольются сильные ливни, ветер усилится до шквалистого, порывами до 15-20 метров в секунду.
МЧС рекомендует! В сильный дождь воздержитесь от поездок по городу, постарайтесь переждать ливень в помещении.
Если ливень застал вас на улице:
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, покиньте его и перейдите на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание невозможно:
Если ливень застал вас в личном транспорте:
В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности, в ближайшее здание.
Телефон экстренной службы МЧС — 101.
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