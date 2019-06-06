Пинские синоптики предупредили о надвигающихся грозах, а спасатели напомнили правила поведения при ливнях

Источник материала: Полесская правда

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня на вторую половину дня, примерно до 9 часов вечера, в Пинском районе объявлен оранжевый уровень погодной опасности — ожидается прохождение грозовых фронтов.

Синоптики предупредили, что при грозах местами прольются сильные ливни, ветер усилится до шквалистого, порывами до 15-20 метров в секунду.





МЧС рекомендует! В сильный дождь воздержитесь от поездок по городу, постарайтесь переждать ливень в помещении.

Если ливень застал вас на улице:

не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

укройтесь в зданиях, расположенных выше уровня возможного подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, покиньте его и перейдите на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание невозможно:

поднимитесь на этажи, расположенные выше;

выключите электричество, плотно закройте окна и двери;

сообщите о своем местонахождении в экстренную службу МЧС.

Если ливень застал вас в личном транспорте:

не пытайтесь преодолеть подтопленные участки;

медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение;

включите аварийные огни и переждите ливень.

В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности, в ближайшее здание.

Телефон экстренной службы МЧС — 101.