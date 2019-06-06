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С начала года пожары повредили более 5 тысяч гектаров лесов Брестской области

07.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Брестской области в 12 из 16 районов установился III класс пожарной опасности, сообщил начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

С начала года пожары повредили более 5 тысяч гектаров лесов Брестской области
По территории юго-западного региона локально прошли дожди. В Ганцевичском и Ивацевичском районах класс пожарной опасности снизился до второго, в Столинском и Лунинецком — до первого. В лесах остальных районов Брестской области напряженная обстановка.

«При такой сухой и жаркой погоде, если не будет дождей, через два-три дня класс пожарной опасности может перейти в четвертый. Тогда будет приниматься решение о введении запрета на посещение лесного фонда. В такой обстановке пожар может возникнуть в лесах любого породного состава: как в хвойных, так и в лиственных», — подчеркнул Константин Скребец.

В большинстве случаев причиной пожаров в экосистемах является человеческий фактор. В лесах Брестской области с начала года зафиксировано 133 возгорания, огонь повредил площадь 5020 га (за аналогичный период прошлого года произошло 49 пожаров на территории 187 га). Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 48 человек.

По информации БелТА.

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