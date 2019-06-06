Не зависеть только от прокуратуры. Конституционный суд постановил внести поправки в УПК

Источник материала: Tut.by

Правозащитник из Молодечно Алексей Хвостик обратился в Конституционный суд, указав, что в действующем уголовно-процессуальном законодательстве есть противоречие. С одной стороны, Конституция гарантирует каждому гражданину право на защиту. С другой стороны, обратиться в суд с требованием возобновить разбирательство по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам можно только, если об этом ходатайствует прокуратура. А если не ходатайствует, гражданину отказывают. Конституционный суд признал несоответствие и постановил внести правки в Уголовно-процессуальный кодекс.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, который помогал Хвостику составить обращение, говорит, что теперь у граждан будет больше возможностей отстаивать свои права.

Генпрокуратура, Следственный комитет, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, Национальный центр законодательства признают противоречие между нормами УПК и Конституцией, позиция Верховного суда — действующее законодательство соответствует Конституции.

— Конституция такое право давала всегда, но наши суды, ссылаясь на то, что в УПК нет специального указания, гражданам отказывали, — поясняет Олег Гулак. — Изменения в кодекс должны это противоречия исправить. Правда, остается проблема, что делать гражданам сейчас, пока поправки не приняты. По нашему мнению, суд должен принимать заявления граждан, основываясь на Конституции, где закреплено, что каждому гражданину гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом.

Конституционный суд постановил внести поправки в УПК, для этого Совет Министров должен подготовить проект закона об изменениях и внести его на рассмотрение в парламент.