Соблюдение требований охраны труда и законодательства о труде при организации деятельности студенческих отрядов

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Для соблюдения трудовых прав участников студенческих отрядов, а также предупреждения несчастных случаев с ними при выполнении работ должны быть созданы здоровые и безопасные условия труда.

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовую деятельность студенческих отрядов, являются Трудовой кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда», а также Указ Президента Республики Беларусь «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» от 16 апреля 2012 г. № 181 (далее – Указ).

Соблюдать вышеуказанные нормативные правовые акты обязаны как организации, на объектах которых студенческие отряды будут осуществлять свою деятельность, так и учреждения образования, общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» и его организационные структуры, (далее – ОО «БРСМ»), другие молодежные общественные объединения (далее – направляющие организации).

В 2018 году со стороны нанимателей, у которых были задействованы студенческие отряды, принимались определенные меры для организации безопасного труда молодежи, привлеченной в их состав.

Вместе с тем в организациях республики были отмечены случаи не обеспечения отдельными нанимателями соблюдения требований законодательства об охране труда при привлечении молодежи к выполнению работ, повлекшие несчастные случаи на производстве, приведшие к тяжелым производственным травмам.

Так, 12 июня 2018 г. при выполнении работы на линии вибропрессовой установки по производству мелкоштучных бетонных изделий тяжелую открытую проникающую черепно-мозговую травму получил шестнадцатилетний работник ЧПУП «Бетолюкс» Ивацевичского района Брестской области. В этот день на линии вибропрессовой установки потерпевший устанавливал проставки на формовочные поддоны. Ввиду отсутствия ограждений движущихся частей и механизмов вибропрессовой установки потерпевший беспрепятственно проник в зону работы каретки штабелера и попал под ее воздействие, в результате чего был травмирован.

В ходе проведения специального расследования было установлено, что директор ЧПУП «Бетолюкс» допустил потерпевшего к выполнению работ без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

31 июля 2018 г. при выполнении работы по распиловке реек тяжелую производственную травму получил шестнадцатилетний работник ЧУПП «Электроспецсталь» Могилевского района в результате соприкосновения его руки с вращающимся диском пилы торцовочного станка.

Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ по обработке пиломатериала, выразившаяся в эксплуатации торцовочного станка без защитного ограждения режущего инструмента, а также в допуске потерпевшего к выполнению работ по профессии станочник деревообрабатывающих станков без соответствующей квалификации, обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, определен директор ЧУПП «Электроспецсталь».

При выполнении работы по расцепке тракторного прицепа без поручения непосредственного руководителя 8 августа 2018 г. в результате падения дышла прицепа тяжелую производственную травму получил слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (17 лет) ОАО «Жорновка АГРО» Осиповичского района Могилевской области.

Специальным расследованием установлено, что тракторист-машинист ОАО «Жорновка АГРО» допустил к выполнению работы по расцепке прицепного устройства потерпевшего без установки специальной подставки, фиксирующей дышло в поднятом состоянии.

Проведенные в 2018 году обследования объектов, на которых был организован труд молодых граждан, позволили установить и устранить нарушения требований безопасности, создававших реальную угрозу их травмирования на производстве: имели место случаи, когда участники студенческих отрядов не имели требуемой профессиональной подготовки для выполнения отдельных видов работ, к которым они привлекались. В нарушение требований Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175, члены студенческих отрядов допускались к работе без прохождения необходимого обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Согласно требованиям пункта 1.8 Указа между направляющей организацией и принимающей организацией должен заключаться договор, определяющий условия деятельности студенческого отряда с учетом требований законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, а также обязательства принимающей организации по обеспечению условий размещения, питания, оплаты труда участников студенческого отряда. Вместе с тем с отдельными участниками студенческих отрядов заключались гражданско-правовые договоры, не на всех заводились трудовые книжки.

Пунктом 1.4 Указа определено, что зачисление студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального, общего среднего образования в студенческий отряд должно проводиться при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых видов деятельности (работ), подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья. Однако на практике было установлено, что некоторыми нанимателями в нарушение Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47, осуществлялся допуск студентов и учащихся учреждений образования к выполнению работ без прохождения ими медицинского осмотра.

При обследовании рабочих мест, где применялся труд учащихся, были установлены факты нарушения требований Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209, в части необеспечения членов студенческих отрядов средствами индивидуальной защиты. Имели место случаи допуска несовершеннолетних участников студенческих отрядов к работам, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет.

В целях соблюдения трудовых прав участников студенческих отрядов, а также предупреждения несчастных случаев при выполнении ими работ, республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, ОО «БРСМ» предлагается:

Довести данное письмо до руководителей подчиненных (входящих в состав) организаций, привлекающих к выполнению работ участников студенческих отрядов, а также руководителей учреждений образования, сформировавших данные отряды, организационных структур ОО «БРСМ», наделенных правами юридического лица, других молодежных общественных объединений. Потребовать от руководителей подчиненных (входящих в состав) организаций, привлекающих к выполнению работ участников студенческих отрядов, выполнения мероприятий, предусмотренных актами законодательства, регулирующими вопросы охраны труда. Руководителям организаций, направляющих студенческие отряды осуществлять:

зачисление в студенческий отряд студентов и учащихся учреждений образования при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности (работ), подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья;

проведение обучения по вопросам трудового законодательства и охраны труда с обучающимися учреждений образования вне учебных занятий (студенческие отряды, лагеря труда и отдыха, иные трудовые объединения, сельскохозяйственные, строительные и другие работы) в учреждениях образования.

Руководителям организаций, принимающих студенческие отряды:

4.1. обеспечить:

заключение трудового договора с каждым участником студенческого отряда при приеме его на работу;

соответствие рабочих мест требованиям нормативных правовых актов по охране труда, на которых будут выполнять работы участники студенческих отрядов;

проведение участникам студенческих отрядов обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда;

выдачу участникам студенческих отрядов требуемой по нормам специальной одежды и обуви, других средств индивидуальной защиты;

выполнение требований, определенных постановлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 144 «Об установлении перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет» и Министерства здравоохранения от 13 октября 2010 г. № 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную»;

4.2. не допускать несовершеннолетних учащихся к выполнению работ, установленных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2013 г. № 67 «Об установлении списка работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

Полностью материал опубликован на сайте Борисовского райисполкома borisov.minsk -region.by

Начальник управления Е.Л.Яночкин