Погода на выходные – будет жарко

Источник материала: Единство

В субботу, 8 июня, сохранится неустойчивая погода, ночью в отдельных районах, днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит плюс 15-20, днем воздух прогреется до 25-31 градуса. В воскресенье, 9 июня, страна окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне 13-20 градусов тепла, днем – 21-28 градусов. По востоку страны по-прежнему прогнозируется до 31 градуса.