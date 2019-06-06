Большой патриотизм маленьких белорусов

Источник материала: Единство

Семьдесят октябрят из всех регионов нашей страны сошлись в интеллектуальных и спортивных соревнованиях, чтобы продемонстрировать ловкость, смекалку и, конечно же, любовь к Родине.

«Зарничка» существует уже три года и является аналогом пионерской «Зарницы», которая много лет проходит в нашей стране. В ней участвуют ребята 9-10 лет. Организаторами «Зарнички» выступает ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» вместе с министерствами образования и обороны Республики Беларусь.

Начало игре положил квиз «Маленькие граждане большой страны» – это формат интеллектуального состязания из трех туров, в каждом из которых участники семи команд должны были правильно ответить на тематические вопросы. Победу в первом этапе «Зарнички» одержали команды «Наследники» (Могилевская область) и «Патриоты» (Минская область).

На следующий день ребята показали свои умения в строевой подготовке. Октябрята продемонстрировали умение держать строй и следовать командам. В конце своих выступлений они показывали инсценировку военной песни – небольшую постановку с танцами и реквизитом на основе известной музыкальной композиции. Кто-то выпускал в небо шарики, кто-то мыл асфальт (да, было и такое!), а некоторые даже использовали дымовые шашки.

После небольшого перерыва ребята отправились на полосу препятствий. Они маневрировали по пересеченной местности, перебирались через «болото», искали и обезвреживали «снаряды» и расшифровывали «секретный пакет», который получали после преодоления препятствий.

Прямо сейчас проходит подведение итогов «Зарнички». О том, кто станет победителем, вы сможете узнать в следующем номере газеты «Адзінства».

Мария КУРЧЕНОК