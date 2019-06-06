Влияние табака на здоровье человека

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Целью акции является профилактика заболеваний, причинно связанных с табакокурением и активизации работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения Борисовского района.

Какое же губительное влияние сигарет оказывает на здоровье человека:

- ежегодно в мире от воздействия табачного дыма умирает 6 миллионов людей;

- каждый день в мире умирает от сигарет 14 тысяч человек;

- ежегодно согласно данным Евросоюза 19 тысяч некурящих умирает из-за пассивного курения;

- в Белоруссии курение ежегодно уносит жизни около 15 тысяч наших соотечественников;

- из-за никотина умерло в 20 веке 100 миллионов жителей планеты;

- 250 миллионов живущих сегодня детей в будущем станут жертвами заболеваний, связанных с табакокурением;

- четверть несовершеннолетних курящих детей, пристрастились к сигаретам в возрасте до 10 лет;

- в сигаретном дыме содержится свыше 4000 вредных веществ, 70 из них вызывают рак, даже если Вы вдыхаете их пассивно из-за курящих друзей или родственников;

- около 50 миллионов беременных женщин вынуждены дышать ядовитым табачным дымом. Через 5 секунд после пребывания беременной женщины с курящими, табачные токсины поступают в кровь плода, накапливаясь в сердце, почках, мозге, нарушая в них обменные процессы:

-в последствии при постоянном вдыхании беременной женщины никотина и смол, как правило у нее наступают преждевременные роды, гибель плода, выкидыш, рождение младенца с дефицитом массы тела в среднем на 250 гр.; - около 50% детей сегодня являются пассивными курильщиками. У каждого второго ребенка по вине взрослых обнаруживаются в возрасте 5-6 лет заболевания дыхательных путей: бронхит, пневмония, развитие астмы, инфекционных болезней, среднего уха, экссудативного отита, который является наиболее частой причиной глухоты детей;

- дым, струящийся от зажженной сигареты – это неотфильтрованный дым. Он содержит в 50 раз больше канцерогенов и аммиака, вдвое больше смол и никотина, в пять раз больше окиси углерода, чем дым, вдыхаемый через сигарету.

В Республике Беларусь помощь тем, кто решил «завязать» сигаретой, оказывается на амбулаторной основе во всех учреждениях здравоохранения Республики Беларусь. В г. Борисове данную помощь оказывает населению психоневрологический диспансер, можно обратится за консультацией по тел. 92 62 85.

Стоит ли курит!!! Не губите свое здоровье и здоровье своих близких!

Врач-валеолог Борисовской ЦРБ В.И. Коновалова