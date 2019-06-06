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Прокуратура вступилась за 11-летнюю девочку в Осиповичском районе, которую ударила пьяная мать

07.06.2019 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокурор Осиповичского района возбудил в отношении местной жительницы уголовное дело по факту причинения травм своей 11-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 1 февраля в деревне Ясень пьяная мать во время ссоры схватила свою 11-летнюю дочь за плечо и предплечье и стала трясти.

«После чего умышленно бросила в голову девочки керамическую кружку, причинив ей легкие телесные повреждения», — рассказали в прокуратуре Могилевской области.

Сначала в истории разбиралась милиция, затем подключилась прокуратура. Выяснилось, что мать склонна к созданию конфликтных ситуаций и злоупотреблению спиртным. В 2017 году ее не раз наказывали за правонарушения, совершенные в пьяном виде.

«Кроме того, в 2010 году по решению суда несовершеннолетнюю и еще двое детей, которые на сегодня достигли 18-летнего возраста, отбирали у матери без лишения родительских прав из-за ненадлежащего выполнения ею обязанностей по воспитанию детей», — добавили в прокуратуре.

В результате районный прокурор в целях защиты прав ребенка возбудил в отношении матери уголовное дело по ст. 152 Уголовного кодекса (Умышленное причинение легкого телесного повреждения). За это грозит наказание от штрафа до 2 лет ограничения свободы.

Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.

 
 
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