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В Бресте открылся Дом правосудия (но журналиста независимой газеты в него не пустили)
07.06.2019 22:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналисту независимой «Брестской газеты»
В церемонии открытия Дома правосудия принял участие председатель Верховного суда Валентин Сукало. В своей речи он говорил об уникальности здания: сюда переехали суды Ленинского, Московского, Брестского районов и областной суд, здесь одновременно могут работать 52 судьи. В здании 25 судебных залов, в которых одновременно могут находиться более 700 человек.
«Очень хочется, чтобы в таком здании торжествовали только закон, справедливость и милосердие. Мне хочется, чтобы это здание было не только местом, где наказывают виновных, но и это было здание, где восстанавливают права, где защищают права, восстанавливают права потерпевших. Чтобы это здание было настоящим правовым центром Брестской области», — сказал глава Верховного суда.
После церемонии представителей СМИ пригласили посмотреть на здание изнутри. Однако перед журналистом независимого издания «Брестская газета» на входе выставили руку со словами: «Вы не аккредитованы». И закрыли дверь.
Ввод здания был запланирован на конец 2019 года, но строители справились быстрее,
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«Очень хочется, чтобы в таком здании торжествовали только закон, справедливость и милосердие», - сказал на открытии Валентин Сукало.
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