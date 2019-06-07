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В Бресте открылся Дом правосудия (но журналиста независимой газеты в него не пустили)

07.06.2019 22:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналисту независимой «Брестской газеты» не разрешили пройти в Дом правосудия, который 7 июня торжественно открылся на проспекте Машерова в Бресте.


Фото: Александр Шульгач, Zarya.by

В церемонии открытия Дома правосудия принял участие председатель Верховного суда Валентин Сукало. В своей речи он говорил об уникальности здания: сюда переехали суды Ленинского, Московского, Брестского районов и областной суд, здесь одновременно могут работать 52 судьи. В здании 25 судебных залов, в которых одновременно могут находиться более 700 человек.


«Очень хочется, чтобы в таком здании торжествовали только закон, справедливость и милосердие. Мне хочется, чтобы это здание было не только местом, где наказывают виновных, но и это было здание, где восстанавливают права, где защищают права, восстанавливают права потерпевших. Чтобы это здание было настоящим правовым центром Брестской области», — сказал глава Верховного суда.


После церемонии представителей СМИ пригласили посмотреть на здание изнутри. Однако перед журналистом независимого издания «Брестская газета» на входе выставили руку со словами: «Вы не аккредитованы». И закрыли дверь.


Ввод здания был запланирован на конец 2019 года, но строители справились быстрее, сообщает газета «Заря». В объект было вложено 27,7 миллиона рублей, из которых 18,3 миллиона выделил республиканский бюджет. Подрядчиком выступил филиал СУ-98 ОАО «Строительный трест № 8».

 
Теги: Брест
 
 
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«Очень хочется, чтобы в таком здании торжествовали только закон, справедливость и милосердие», - сказал на открытии Валентин Сукало.
 
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