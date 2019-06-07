|
В Беларуси проходят выпускные. Со школой прощаются более 55 тысяч 11-классников
08.06.2019 07:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 8−9 июня пройдут школьные выпускные. В этом году аттестаты об общем среднем образовании
Этим летом, как и в предыдущие годы, проводить выпускные вечера Министерство образования рекомендует в стенах школ, а не за их пределами.
— В школах созданы все условия для празднования выпускных. Для их безопасного проведения, —
Специалист напоминает, если 11-классники решили, что будут отметать выпускной в другом месте, ответственность за это несут директора их учебных заведений, а не ребята и родители.
После праздника у парней и девушек будет несколько дней на отдых — а дальше тестирование. Первое ЦТ — 11 июня. Это белорусский язык. За ним 13 июня — русский.
Кстати, чтобы в эту вступительную компанию ничего не пропустить, TUT.BY подготовил для абитуриентов памятку с важными датами. Посмотреть ее можно
Традиционно в день выпускных в Минске
Напомним, приносить алкоголь на выпускные запрещено, а также нельзя использовать пиротехнические изделия и запускать в небо фонарики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 8−9 июня пройдут школьные выпускные. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат 55,4 тысячи 11-классников.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)