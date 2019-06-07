Источник материала: Газета Авангард

Стартовала подписная кампания на второе полугодие. Любители свежей периодики активно продляют подписку на любимые издания. А помогают им в этом и словом, и делом, конечно же, работники отделений почтовой связи.





В одно из таких, расположенное в д. Гусевица, где много лет в дружном тандеме трудятся начальник ОПС Светлана Орлова и почтальон Инна Соловьева, «Авангард» и наведался на неделе.

В профессию женщины пришли абсолютно по-разному. Светлана, уроженка аг. Пенчин, после окончания 8 классов местной школы поступила в Гомельский сельскохозяйственный техникум, где получила профессию бухгалтера. По специальности два года работала на филиале по производству сыров Рогачевского МКК. Затем вышла замуж и переехала к супругу в Гусевицу, где живет и работает по сей день. Первых три года Светлана трудилась почтальоном, а в 2003-м возглавила отделение почтовой связи.

– Последние два года решила, что называется, вспомнить молодость и параллельно совмещаю работу начальника и на полставки почтальона. Попробовала, мне понравилось, когда работа действительно нравится, она дается легко. Да и моя опытная коллега, Инна Константиновна, очень помогает. Мне с ней повезло – мы очень дружны и понимаем друг друга с полуслова, – делится Светлана Орлова.

Инна Соловьева родилась на Минщине, но в старших классах школы вместе с родителями переехала на родину матери – аг. Пенчин, затем в Чеботовичи. После школы некоторое время работала в Гомельском филиале фабрики художественных изделий вышивальщицей на машинах. В скором времени вышла замуж и так же, как и ее коллега, Светлана, вслед за мужем перебралась в Гусевицу, где уже 30 лет трудится почтальоном в местном отделении почтовой связи.

– Когда я начинала работать, помимо участка в Гусевице обслуживала еще поселки Григоровку и Лютково, куда приходилось ходить пешком. Сейчас они обслуживаются передвижным отделением почтовой связи и в нашем ведении только Гусевица. Конечно, за столько лет работу знаю досконально, как и людей, которые всегда встречают нас с радостью.

К слову, отделение для визита мы выбрали отнюдь не случайно: по словам начальника Буда-Кошелевского УПС Татьяны Зятиковой, Светлана Орлова и Инна Соловьева практически всегда в лидерах по подписке и стабильно выполняют доведенные планы по тиражу и по контролируемым изданиям.

– Это во многом потому, что сама Татьяна Николаевна нам помогает и нас поддерживает, за что мы ей очень благодарны. Но вообще наши люди всегда с удовольствием выписывают периодику, а мы, зная их вкусы, увлечения, стараемся предложить издания по интересам. Но, конечно, «Авангард» у нас постоянно вне конкуренции, оправдывает свое название, – смеются женщины. – А если серьезно, районку действительно многие выписывают, читают и очень любят, особенно те, кто постарше, говорят, мол, сами никуда не выбираемся из родной деревни, так хоть из газеты узнаем, что в районе делается! А многие с нетерпением ждут «Авангард» в надежде увидеть родных и знакомых. Да много причин, по которым люди любят «Авангард».

Марина КРАСНИК

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