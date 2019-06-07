«Четверть века» Лукашенко, наши пляжи, самокаты для спецназа и история одного рака - все за вчера

Ох, ну и погодка установилась! Жара, духота — и никакого спасительного (разрушительного нам не нужно!) дождя, несмотря на очередные предупреждения синоптиков. Сегодня обещают то же — липкую жару и, возможно, грозы. Вы уже решили, чем займетесь в выходные? Сто-о-олько соблазнов выбраться в город — Минске 7−9 июня">вот здесь можем насоветовать крутых ивентов. А новый ресторан в районе Зыбицкой видели? А кальянную? Кстати, в Минске открылось столько заведений, а вы, может, и не в курсе! Или скорее купаться-загорать поедете? Тогда вот вам подсказка про 6 непопсовых водоемов.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Вчера запустили спецпроект «Четверть века». Почти 25 лет назад белорусы выбрали себе первого и пока единственного президента — и это будет цикл материалов о том, что и как в нашей стране изменил Александр Лукашенко. Мы разберем работу президента во многих сферах: от макроэкономики и благосостояния людей — до развития спорта и регионов. Но начали с внутренней политики — того самого пресловутого «режима» или системы власти, которую Александр Лукашенко выстроил за 25 лет. Усаживаемся поудобнее и читаем.
А «виновник торжества» вчера побывал на «Нафтане» — и рассказал всем, как надо решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларусь некондиционной российской нефти. «Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — требует президент. «Нафтан» вон из-за поставок некачественной нефти недополучил прибыль — и для того чтобы закончить модернизацию, придется брать кредиты. Лукашенко говорит, несправедливо, что Россия вроде как выплатит ущерба на 800 млн долларов (но это неточно), а мы больше всех пострадали, но нам всего 20 млн. Кстати, говорят, экспорт белорусской нефти простаивает уже полтора месяца — и всему виной «дело грязной нефти». А Путин как раз рассказал о том, есть ли смысл сейчас говорить о государственном объединении России и Беларуси.
«Беллегпром» снова выступил по вопросу «секондов»: «Растут как грибы. Открывается по 40 магазинов в месяц. Удивляешься, когда едешь в 8 утра и видишь толпу народа. Привезли новую одежду». Это плохо, считают наши чиновники. Ох, похоже, носить нам белорусское!.. «Не надо заставлять покупать белорусские товары… Мы должны своими маркетинговыми инструментами дать понять населению, почему оно должно покупать белорусскую одежду», — говорят они — и собираются направить в правительство предложения по регулированию рынка секонд-хенда. Хм, нам казалось «административный ресурс» не равно «маркетинговые инструменты»…
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его обвинили в обороте наркотиков. После череды публикаций об этом МВД России признало, что 8 из 9 опубликованных фото обыска были сделаны вовсе не в квартире журналиста. У здания главка МВД в Москве весь день проходили одиночные пикеты в поддержку Голунова, участников — известных журналистов, гражданских активистов, писателей и просто неравнодушных, — задерживали. Сегодня суд примет решение, что дальше делать с Иваном.
Важная, страшная, пробравшая нас всех до глубины души история одной смерти от рака. «Мы метались, искали спасение, боролись, но Оля не попала в статистику выживших», — так папа Игорь описывает полтора года страшной и отчаянной борьбы с раком кожи, который диагностировали его дочери. Мужчина считает, что шанс на спасение был: молодая женщина обращалась к онкодерматологу в Минске, ей удалили родинку, врач патологоанатом дал заключение, что это «доброкачественный невус», а через год немецкие врачи перепроверили исследование и пришли к выводу — это была злокачественная меланома. Он просит наказать врачей, а они говорят… В общем, читайте сами.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Мы сходили в гости к освобожденному вчера из-под стражи в зале суда владельцу бобруйского «секонда» Николаю Нарожному. Вот здесь — все о его 5 месяцах в СИЗО и «деле о б/у трусах». А еще Николай просил передать вам всем большое спасибо за поддержку.
Наша любимая рубрика «Инициатива наказуема». Вот вам история о том, как дачник сделал на месте свалки пруд для всех, парк камней и ручей — и очень классно, нам кажется, вышло! — а одной из соседок это не понравилось и она нажаловалась природоохране. У женщины даже есть аргументы! А теперь всю эту красоту придется засыпать обратно…
Так, что у нас на «Доске позора» творится? Сегодня же суббота, самое время посмотреть на строительные ляпы. А вот удивим: будем не только хаять, но и хвалить… коммунальников. Мы вдруг увидели, что многие поднятые нами (и не только) проблемы стали решаться: в минском ЖКХ, например, реагируют теперь быстро. Ждем, что тенденция распространится на все регионы страны.
Смотрите, какой клевый сервис! Белорусы придумали приложение, которое использует нейросеть для поиска одежды на фотографиях и видео для последующей классификации и возможности приобрести в онлайн-магазинах региона. Вот увидели вы, например, на Коле Лукашенко или Солодухе классный костюм — а приложение такое: «Так вот же он, а вот похожий, купи и себе, чувак!». Правда, пока его нельзя скачать в наши смартфоны.
Кстати, о смартфонах. Вы уверены, что знаете, как правильно пользоваться этим гаджетом? Мы собрали несколько, на первый взгляд, простых и даже глупых вопросов — и вот здесь объясняем, например, можно ли ставить смартфон на зарядку на всю ночь.
А тем временем для белорусского спецназа хотят купить… 24 самоката. Неожиданно! Но если вы думаете, что они будут на них весело кататься по улице в составе патрулей — то нет.
Недавно мини-сериал «Чернобыль» HBO был признан лучшим сериалом в истории. Светлана Алексиевич даже выразила сожаление, что подобный продукт не сняли белорусские, украинские и российские кинематографисты. Но фильмы о катастрофе на Чернобыльской АЭС все же выходили и у нас — смотрите, какие. А на днях в Киеве презентовали 200 с лишним рассекреченных документов по Чернобылю, большинство из них публикуется впервые — и вот несколько цитат, дополняющих картину чернобыльской катастрофы. Эти материалы — из рассекреченного архива украинского КГБ. Многие документы, хранящиеся в Москве, по-прежнему остаются секретными.
О СПОРТЕ
Вы знаете Ивана Маевского? До прихода в большой футбол он работал грузчиком на рынке в Речице и укладчиком-упаковщиком на метизном заводе. Играл в Гомельской области на турнирах среди заводчан и мечтал пробиться хотя бы в команду второй лиги. В 20 лет Маевского позвали в калинковичскую «Вертикаль», а сегодня он полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси, которая сегодня сыграет с Германией. Давайте договоримся: Иван рассказывает, как ему живется и играется в Нур-Султане, а мы сегодня искренне болеем за него и остальных наших парней. Ок?
Готовы ли вы, милые девушки, к лету так, как спутницы наших футболистов и хоккеистов? На их пляжные фото в купальниках, конечно, очень интересно и приятно посмотреть. А мы снова не похудели к июню.