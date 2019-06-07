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В Пинске прорабатывается вопрос строительства крытого теннисного манежа

08.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ни один вопрос из поступивших к «Большому разговору с Президентом», который состоялся 1 марта, не остался без ответа. Об этом сообщает официальный сайт Брестского облисполкома со ссылкой на публикацию в газете «Заря».

В Пинске прорабатывается вопрос строительства крытого теннисного манежа
По информации отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц все 57 обращений, многие из которых были разъяснительного характера, детально проанализированы, выделены 16 основных направлений, 2 вопроса остаются на контроле.

Один из них касается судьбы археологического музея «Берестье». Музей включен в План мероприятий по подготовке к празднованию тысячелетия Бреста, в рамках которого в 2018 – 2019 годы планируется выполнить модернизацию с капитальным ремонтом здания за счет средств областного бюджета. Работы идут.

Второй – о приюте для бездомных животных. В ответе заявительнице из Барановичей отмечено: «Начало строительства объекта «Приют для временного содержания безнадзорных животных по улице Чурилина в Барановичах» запланирован на третий квартал 2019 года. С 1 апреля проводятся общественные обсуждения архитектурно-планировочной концепции объекта строительства».

Спектр обращений был очень широким – от предоставления помещения для хранения велосипедов в многоквартирном доме до льготного кредита на жилье.

Житель Белоозерска интересовался, что будет с Березовской ГРЭС после ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции в г. Островце, беспокоился о больших сокращениях штатов.

Заявителю разъяснено: в текущем году сокращения численности работников не ожидается. Более того – на Березовской ГРЭС в 2019 – 2020 годах планируется реализация двух инвестиционных проектов, направленных на ее модернизацию. В Березовском районе ситуация с занятостью и безработицей управляемая и контролируемая.

Жителей агрогородка Мир Барановичского района волнует техническое состояние дорог. Один из автолюбителей сетовал на большегрузные машины, которые усугубляют и без того не лучшее состояние сельских дорог после зимнего периода. Владельцам легковушек, по его словам, сейчас приходится несладко из-за образовавшихся дыр в асфальте.

– Весной мы приступили к ямочному ремонту. Первым объектом, куда была направлена техника, стала дорога Домашевичи – Мир. Да, есть проблемы в поселке, но гораздо больше их в Жемчужном, Городище. В первую очередь ямочный ремонт выполняем там, где высокая интенсивность движения транспорта, пассажирских автобусов. Улицы в населенных пунктах будут ремонтироваться во вторую очередь, – отметил начальник ДРСУ № 136 Владимир Кислый. – В целом протяженность сети местных автомобильных дорог в Барановичском районе составляет 675 км, из них 449 км – асфальтобетонные. Кроме того, в сельских населенных пунктах проложено 461 км улиц.

«В настоящее время сын работает на Березовском мясоконсервном комбинате, но мечтает о службе в армии. Должность у него – лейтенант, но места службы на границе не находится», – рассказала жительница Березы.

Женщине предоставили сведения о возможностях службы в армии, а также информацию о том, какие документы необходимы  сыну для поступления на военную службу по контракту.

В Пинске прорабатывается вопрос строительства крытого теннисного манежа, где круглогодично смогут заниматься профессионалы и любители этого вида спорта различного возраста, рассказал председатель горисполкома Иван Ребковец, отвечая на один из вопросов, поступивших от родителей учащихся и тренеров специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 Пинска.

– Пока теннис может развиваться преимущественно в летний период, поскольку у нас имеются открытые корты. Специально приспособленных помещений в достаточном количестве нет. Нам поступало предложение Белорусской теннисной федерации о строительстве крытого манежа. Мы его поддерживаем, но самостоятельно не справимся в рамках финансирования.

Один из вариантов решения проблемы местные власти видят в трехстороннем сотрудничестве: объединить усилия БТФ, Брестского облисполкома и Пинского горисполкомов. Нужно все обсудить на рабочей встрече, чтобы федерация тенниса подтвердила свое соучастие в финансировании, а также заручиться поддержкой облисполкома. Пока этот вопрос находится на стадии согласования, потихоньку подходим к его решению, – отметил мэр Пинска.

В горисполкоме определили место, где можно разместить новый спортивный объект. Для этого предлагается задействовать участок в районе стадиона «Припять». По предварительному проекту, теннисный манеж будет представлять собой каркасный надувной модуль, который сможет вместить под своей крышей несколько кортов.

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