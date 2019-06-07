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Call-центр таможенных органов на время II Европейских игр будет работать круглосуточно

08.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Call-центр таможенных органов на время II Европейских игр будет работать круглосуточно
Оперативно-информационный центр таможенных органов, созданный на период проведения в Беларуси II Европейских игр, начал свою работу с 7 июня, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Call-центр, в который смогут обратиться за оперативной и компетентной консультацией как физические, так и юридические лица, будет работать круглосуточно до 7 июля.

Сотрудники таможенных органов будут информировать всех желающих по вопросам, связанным с перемещением через таможенную границу личного имущества, спортивного оборудования и инвентаря, транспортных средств. Консультацию будут оказывать на русском и английском языках по телефону, запрограммированному в многоканальном режиме: (8017) 218 94 26.

Также будут функционировать контактные телефоны оперативно-информационной группы Брестской таможни

Структурное подразделение таможни Контактный телефон Режим работы Примечание
Оперативно-информационный центр таможенных органов Республики Беларусь 8 017 218-94-26 круглосуточно Республиканский оперативно-информационный центр
Оперативно-информационная группа Брестской таможни
Оперативно-дежурный отдел 8 0162 470-183 круглосуточно Оперативный дежурный таможни
Отдел таможенных платежей 8 0162 470-203

8 0162 470-231

8 0162 470-141

 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 Вопросы исчисления и уплаты таможенных платежей

8 0162 470-142

8 0162 470-234

 Вопросы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
Отдел тарифного регулирования

8 0162 470-358

8 0162 470-237

 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 Вопросы, связанные с классификацией товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС
8 0162 47-57-53 Вопросы, связанные с определением  таможенной стоимости товаров, страны происхождения товаров
Отдел организации таможенного контроля

8 0162 470-144

8 0162 470 145

 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 Порядок совершения таможенных операций, связанных
с прибытием на таможенную территорию Евразийского экономического союза и убытием с такой территории товаров, перемещаемых в международном автомобильном сообщении (независимо от государства регистрации транспортного средства); таможенных операций, связанных с прибытием на таможенную территорию Евразийского экономического союза и убытием с такой территории транспортных средств международной перевозки пассажиров; таможенных операций, связанных с декларированием и выпуском товаров, перемещаемых физическими лицами.
8 0162 470-144 Вопросы осуществления автомобильного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
РПТО «Варшавский мост» 8 0162 470-403 круглосуточно
РПТО «Домачево» 8 0162 470-552 круглосуточно
РПТО «Томашовка» 8 0162 470-369 круглосуточно
РПТО «Козловичи»

8 0162 470-004
(начальник ОТОиК)

 круглосуточно

8 0162 470-025
(зам. начальника ОТОиК)

 круглосуточно
РПТО «Мокраны» 8 0162 470-503 круглосуточно
РПТО «Олтуш» 8 0162 470-385 круглосуточно
РПТО «Хотислав» 8 0162 470-468 круглосуточно
РПТО «Брест-Центральный» 8 0162 470-341 круглосуточно
РПТО «Песчатка» 8 0162 470-464 круглосуточно
РПТО «Верхний Теребежов»

8 0165 312-505
(начальник ОТОиК)

 в рабочие дни с 09.00 до 18.00

8 0165 312-428
(зам. начальника ОТОиК)

 в рабочие дни с 09.00 до 21.00

8 0165 312-515
(старший смены)

 круглосуточно
РПТО «Горынь» 8 0165 562-885 круглосуточно
РПТО «Мохро»

8 0165 312-507
(начальник ОТОиК)

 в рабочие дни с 09.00 до 18.00

8 0165 312-421
(зам. начальника ОТОиК)

 в рабочие дни с 09.00 до 18.00

8 0165 312-517
(старший смены)

 круглосуточно
РПТО «Невель»

8 0165 312-506
(начальник ОТОиК)

 в рабочие дни с 09.00 до 18.00

8 0165 312-516
(старший смены)

 круглосуточно
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