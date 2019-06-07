Call-центр таможенных органов на время II Европейских игр будет работать круглосуточно

|Структурное подразделение таможни
|Контактный телефон
|Режим работы
|Примечание
|Оперативно-информационный центр таможенных органов Республики Беларусь
|8 017 218-94-26
|круглосуточно
|Республиканский оперативно-информационный центр
|Оперативно-информационная группа Брестской таможни
|Оперативно-дежурный отдел
|8 0162 470-183
|круглосуточно
|Оперативный дежурный таможни
|Отдел таможенных платежей
|8 0162 470-203
8 0162 470-231
8 0162 470-141
|в рабочие дни с 09.00 до 18.00
|Вопросы исчисления и уплаты таможенных платежей
|
8 0162 470-142
8 0162 470-234
|Вопросы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
|Отдел тарифного регулирования
|
8 0162 470-358
8 0162 470-237
|в рабочие дни с 09.00 до 18.00
|Вопросы, связанные с классификацией товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС
|8 0162 47-57-53
|Вопросы, связанные с определением таможенной стоимости товаров, страны происхождения товаров
|Отдел организации таможенного контроля
|
8 0162 470-144
8 0162 470 145
|в рабочие дни с 09.00 до 18.00
|Порядок совершения таможенных операций, связанных
с прибытием на таможенную территорию Евразийского экономического союза и убытием с такой территории товаров, перемещаемых в международном автомобильном сообщении (независимо от государства регистрации транспортного средства); таможенных операций, связанных с прибытием на таможенную территорию Евразийского экономического союза и убытием с такой территории транспортных средств международной перевозки пассажиров; таможенных операций, связанных с декларированием и выпуском товаров, перемещаемых физическими лицами.
|8 0162 470-144
|Вопросы осуществления автомобильного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
|РПТО «Варшавский мост»
|8 0162 470-403
|круглосуточно
|
|РПТО «Домачево»
|8 0162 470-552
|круглосуточно
|
|РПТО «Томашовка»
|8 0162 470-369
|круглосуточно
|
|РПТО «Козловичи»
|
8 0162 470-004
(начальник ОТОиК)
|круглосуточно
|
|
8 0162 470-025
(зам. начальника ОТОиК)
|круглосуточно
|
|РПТО «Мокраны»
|8 0162 470-503
|круглосуточно
|
|РПТО «Олтуш»
|8 0162 470-385
|круглосуточно
|
|РПТО «Хотислав»
|8 0162 470-468
|круглосуточно
|
|РПТО «Брест-Центральный»
|8 0162 470-341
|круглосуточно
|
|РПТО «Песчатка»
|8 0162 470-464
|круглосуточно
|
|РПТО «Верхний Теребежов»
|
8 0165 312-505
(начальник ОТОиК)
|в рабочие дни с 09.00 до 18.00
|
|
8 0165 312-428
(зам. начальника ОТОиК)
|в рабочие дни с 09.00 до 21.00
|
|
8 0165 312-515
(старший смены)
|круглосуточно
|
|РПТО «Горынь»
|8 0165 562-885
|круглосуточно
|
|РПТО «Мохро»
|
8 0165 312-507
(начальник ОТОиК)
|в рабочие дни с 09.00 до 18.00
|
|
8 0165 312-421
(зам. начальника ОТОиК)
|в рабочие дни с 09.00 до 18.00
|
|
8 0165 312-517
(старший смены)
|круглосуточно
|
|РПТО «Невель»
|
8 0165 312-506
(начальник ОТОиК)
|в рабочие дни с 09.00 до 18.00
|
|
8 0165 312-516
(старший смены)
|круглосуточно