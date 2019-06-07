Call-центр таможенных органов на время II Европейских игр будет работать круглосуточно

Источник материала: Полесская правда



Оперативно-информационный центр таможенных органов, созданный на период проведения в Беларуси II Европейских игр, начал свою работу с 7 июня, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Call-центр, в который смогут обратиться за оперативной и компетентной консультацией как физические, так и юридические лица, будет работать круглосуточно до 7 июля.

Сотрудники таможенных органов будут информировать всех желающих по вопросам, связанным с перемещением через таможенную границу личного имущества, спортивного оборудования и инвентаря, транспортных средств. Консультацию будут оказывать на русском и английском языках по телефону, запрограммированному в многоканальном режиме: (8017) 218 94 26.

Также будут функционировать контактные телефоны оперативно-информационной группы Брестской таможни