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8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные вечера пройдут в Беларуси 8 и 9 июня. Одиннадцатые классы в этом году заканчивают 55,4 тыс. человек, сообщает БЕЛТА.

Вчерашним школьникам вручат аттестаты об общем среднем образовании. Ребят поздравят директора их школ, учителя и родители. Запланированы и развлекательные программы. По традиции после выпускного многие молодые люди отправляются встречать свой первый взрослый рассвет.

Уже на следующей неделе в Беларуси стартует централизованное тестирование. Первое абитуриенты будут сдавать во вторник, 11 июня, - по белорусскому языку. На ЦТ зарегистрировались 76 тыс. 888 человек.-0-