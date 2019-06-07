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Выпускные вечера пройдут в Беларуси 8 и 9 июня

08.06.2019 09:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Выпускные вечера пройдут в Беларуси 8 и 9 июня
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные вечера пройдут в Беларуси 8 и 9 июня. Одиннадцатые классы в этом году заканчивают 55,4 тыс. человек, сообщает БЕЛТА.

Вчерашним школьникам вручат аттестаты об общем среднем образовании. Ребят поздравят директора их школ, учителя и родители. Запланированы и развлекательные программы. По традиции после выпускного многие молодые люди отправляются встречать свой первый взрослый рассвет.

Уже на следующей неделе в Беларуси стартует централизованное тестирование. Первое абитуриенты будут сдавать во вторник, 11 июня, - по белорусскому языку. На ЦТ зарегистрировались 76 тыс. 888 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные вечера пройдут в Беларуси 8 и 9 июня. Одиннадцатые классы в этом году заканчивают 55,4 тыс. человек, сообщает БЕЛТА. Вчерашним...
 
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