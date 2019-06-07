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Будущие результаты в животноводстве закладываются уже сегодня

08.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В ОАО «Юбилейный-Агро» в разгаре заготовка кормов. Более того, сельхозпредприятие удерживает лидерство в районе на зеленой жатве.

Будущие результаты в животноводстве закладываются уже сегодня

Как рассказал главный агроном Николай Демин, в прошедшую зимовку трудностей с кормами хозяйство не почувствовало. Однако в этом году все равно решили нарастить заготовку сенажа с 31,2 центнера кормовых единиц травяных кормов на условную голову КРС до 31,8, поскольку поголовье КРС в хозяйстве увеличилось. Если в прошлом году оно составляло 5162 головы, то в текущем – 5989. В структуре площадей под многолетние травы отведено 1090 га, 280 га заняли посевы люцерны. Эта культура, что немаловажно для Гомельщины, не боится засухи и даже при неблагоприятных погодных условиях дает не менее трех укосов. Значительную часть отвели под смесь бобово-злаковых. Впервые на площади 60 га посеяли смесь клевера и тимофеевки.
ОАО «Юбилейный-Агро» к косовице готово. Для хранения кормов есть 10 траншей, причем последняя на 10 тысяч тонн силосной массы построена в прошлом году. В работу включены три комбайна, две косилки, одна из них широкозахватная, 2 измельчителя, 2 пресс-подборщика, в том числе рулонный с обмотчиком, 2 граблей, 3 единицы техники работают на отвозке (1 погрузчик и 2 трактора). Все механизаторы стараются, знают, как говорится, свое дело. Ведь именно сейчас закладываются будущие результаты в животноводстве: надои молока и привесы в стойловый период.
Заготовку кормов в ОАО «Юбилейный-Агро» начали 31 мая. На утро четверга, 6 июня, уже заготовлено 195 тонн сена, заложено 1940 тонн сенажа, в том числе по 100 тонн сена и сенажа в полимерной упаковке. К слову, сельхозпредприятие одним из первых в районе приобрело пресс-подборщик рулонный с обмотчиком. Как правило, в объемном весе травяных кормов в хозяйстве заготавливается достаточно, и приоритет здесь – обеспечить их качество. Ведь только в таком случае будет необходимая от них отдача: хорошие удои и привесы. И хотя технология упаковывания кормов в полимерную пленку дорогостоящая, она оправдывает свою стоимость.
На этой работе занят механизатор Дмитрий Тотиков, который вот уже 5 лет работает на пресс-подборщике рулонном с обмотчиком. Еще недавно труженик был задействован на отвозке органики и подкормке, а сейчас приступил к заготовке кормов. На новый вид работ механизатор перестроился быстро: сказывается большой опыт в сельском хозяйстве. «Он ответственный и надежный работник, может справиться с любой задачей, если надо – всегда готов подменить коллегу», – отмечает заместитель директора по идеологической работе Наталья Лутченко.
Уроженец деревни Струки Дмитрий Тотиков трудовую жизнь начал в этом хозяйстве сразу после окончания 8 классов Струковской школы. Права тракториста получил в Буда-Кошелевском учебно-производственном комбинате, еще будучи учеником. В 1994 году, после армии, где он служил водителем в танковых войсках, которые базировались в Германии, Дмитрий вернулся домой, женился, хозяйство выделило молодой семье в Броннице новый дом. С тех пор прошло уже 25 лет.
Ирина ПАЛУБЕЦ

 
 
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В ОАО «Юбилейный-Агро» в разгаре заготовка кормов. Более того, сельхозпредприятие удерживает лидерство в районе на зеленой жатве. Как рассказал...
 
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