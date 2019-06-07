Где лучше не купаться в эти выходные

Источник материала: Tut.by

Санэпидемслужба запретила купание в водоемах двух зон отдыха и ограничила еще в восьми. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

С 1 по 7 июня специалисты обследовали 370 зон рекреации, на 48 обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. За это время проведены лабораторные исследования 1034 проб воды, 77 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам. Специалисты ограничили купание в восьми водоемах, еще в двух и вовсе запретили.

Купание детей ограниличи на 4 зонах рекреации в Гомельской области:

пляж «Каскад — 1» Центральный район Гомеля;

пляж «Каскад — 2» Центральный район Гомеля;

пляж «Прудковский» Центральный район Гомеля;

городской пляж в Калинковичах.

Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации в Могилевской области:

пляж на реке Днепр, Могилев;

пляж на Гребеневском водохранилище, Могилев;

зона рекреации на реке Днепр в деревне Полыковичи, Могилевский район;

зона рекреации пруд в деревне Вильчицы, Могилевский район.

На 2 зонах рекреации в Минской области купание запрещено:

место массового купания «Озеро Материнское» Пуховичского района;

место массового купания «Водоем аг. Дукора» Пуховичского района.

В субботу, 8 июня, синоптики обещают до +31ºC жары во второй половине дня в отдельных районах страны. Кроме того, ожидаются грозы, при грозах сильные дожди и усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели.