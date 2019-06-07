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Где лучше не купаться в эти выходные
08.06.2019 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Санэпидемслужба запретила купание в водоемах двух зон отдыха и ограничила еще в восьми. Об этом
С 1 по 7 июня специалисты обследовали 370 зон рекреации, на 48 обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. За это время проведены лабораторные исследования 1034 проб воды, 77 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам. Специалисты ограничили купание в восьми водоемах, еще в двух и вовсе запретили.
Купание детей ограниличи на 4 зонах рекреации в Гомельской области:
Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации в Могилевской области:
На 2 зонах рекреации в Минской области купание запрещено:
В субботу, 8 июня, синоптики
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Санэпидемслужба запретила купание в водоемах двух зон отдыха и ограничила еще в восьми.
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