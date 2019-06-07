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Где лучше не купаться в эти выходные

08.06.2019 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Санэпидемслужба запретила купание в водоемах двух зон отдыха и ограничила еще в восьми. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

С 1 по 7 июня специалисты обследовали 370 зон рекреации, на 48 обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. За это время проведены лабораторные исследования 1034 проб воды, 77 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам. Специалисты ограничили купание в восьми водоемах, еще в двух и вовсе запретили.

Купание детей ограниличи на 4 зонах рекреации в Гомельской области:

  • пляж «Каскад — 1» Центральный район Гомеля;
  • пляж «Каскад — 2» Центральный район Гомеля;
  • пляж «Прудковский» Центральный район Гомеля;
  • городской пляж в Калинковичах.

Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации в Могилевской области:

  • пляж на реке Днепр, Могилев;
  • пляж на Гребеневском водохранилище, Могилев;
  • зона рекреации на реке Днепр в деревне Полыковичи, Могилевский район;
  • зона рекреации пруд в деревне Вильчицы, Могилевский район.

На 2 зонах рекреации в Минской области купание запрещено:

  • место массового купания «Озеро Материнское» Пуховичского района;
  • место массового купания «Водоем аг. Дукора» Пуховичского района.

В субботу, 8 июня, синоптики обещают до +31ºC жары во второй половине дня в отдельных районах страны. Кроме того, ожидаются грозы, при грозах сильные дожди и усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Санэпидемслужба запретила купание в водоемах двух зон отдыха и ограничила еще в восьми.
 
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