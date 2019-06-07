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Выпускные вечера пройдут сегодня в 16 учреждениях образования Будакошелевщины

08.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Выпускные вечера пройдут сегодня в 16 учреждениях образования Будакошелевщины.

Аттестаты и путевки во взрослую жизнь сегодня получат 186 одиннадцатиклассников, а четверо из них еще и золотые медали. В этот раз «золотыми девочками» по праву могут гордиться гимназия, Уваровичская и Пенчинская школы.

С золотыми медалями школу закончили: гимназистки Юлия Голото и Анна Герцева, выпускница Уваровичской школы Юлия Васюченко и Пенчинской – Анна Казак.

Торжественные мероприятия стартуют в 19.00. Из-за выпускных вечеров продажа алкоголя в субботу по всей Беларуси будет ограничена. Чтобы запомнились только хорошее, сотрудники милиции возьмут под усиленный контроль места массового скопления молодёжи, а магазины ограничат продажу алкоголя.

Сразу после праздника у абитуриентов наступит жаркая пора: уже 11 июня в Беларуси пройдет первое централизованное тестирование.Выпускные вечера пройдут сегодня в 16 учреждениях образования Будакошелевщины

 
 
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Выпускные вечера пройдут сегодня в 16 учреждениях образования Будакошелевщины. Аттестаты и путевки во взрослую жизнь сегодня получат 186...
 
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