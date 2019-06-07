Источник материала: Газета Авангард

Выпускные вечера пройдут сегодня в 16 учреждениях образования Будакошелевщины.

Аттестаты и путевки во взрослую жизнь сегодня получат 186 одиннадцатиклассников, а четверо из них еще и золотые медали. В этот раз «золотыми девочками» по праву могут гордиться гимназия, Уваровичская и Пенчинская школы.

С золотыми медалями школу закончили: гимназистки Юлия Голото и Анна Герцева, выпускница Уваровичской школы Юлия Васюченко и Пенчинской – Анна Казак.

Торжественные мероприятия стартуют в 19.00. Из-за выпускных вечеров продажа алкоголя в субботу по всей Беларуси будет ограничена. Чтобы запомнились только хорошее, сотрудники милиции возьмут под усиленный контроль места массового скопления молодёжи, а магазины ограничат продажу алкоголя.

Сразу после праздника у абитуриентов наступит жаркая пора: уже 11 июня в Беларуси пройдет первое централизованное тестирование.

