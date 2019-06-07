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ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович

08.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Настоящий праздник взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович.

Наталья и ее помощницы: Настя, Даша и Надя – сделали все возможное, чтобы особенным гостям было комфортно и радостно, а главное – интересно. Кто-то наслаждался неспешной беседой в тени деревьев, иные – общением с самыми грациозными и благородными животными на Земле, самые любознательные с увлечением слушали рассказы Натальи о повадках лошадей, а самые смелые смогли осуществить давнюю мечту – прокатиться верхом на лошади.

— Искренняя радость на лицах детей и взрослых, их улыбки и смех – лучшая награда за наши труды.  Этому стоило посвятить своё время и силы, ведь в первую очередь это нужно нам, – призналась хозяйка усадьбы Наталья.

Да, вечер пятницы 7 июня наверняка надолго запомнится гостям агроусадьбы «Ветер в гривах».

ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович
ФОТОРЕПОРТАЖ: Незабываемый вечер взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович

 
 
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Настоящий праздник взрослым и детям с ограниченными возможностями подарили волонтеры и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Наталья Никонович. ...
 
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