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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 9 июня

08.06.2019 12:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 9 июня
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 31 градуса тепла прогнозируют в Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северный, умеренный, при грозах местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов. Днем будет 23-28, по юго-востоку ожидается до 31 градуса.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 31 градуса тепла прогнозируют в Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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