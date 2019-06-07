|
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 9 июня
08.06.2019 12:22 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 31 градуса тепла прогнозируют в Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северный, умеренный, при грозах местами порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов. Днем будет 23-28, по юго-востоку ожидается до 31 градуса.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 31 градуса тепла прогнозируют в Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)