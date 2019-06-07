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Поезда для новой линии минского метро и двухэтажные вагоны. «Штадлер» пустил в цеха посетителей

08.06.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусско-швейцарская компания «Штадлер» начала свою работу в Беларуси пять лет назад, запустив производство первого двухэтажного поезда KISS для российского оператора «Аэроэкспресс». Сегодня на заводе в Фаниполе работает 1200 человек, в этом году будет расширен объем выпуска алюминиевых вагонов с 300 до 400. Около 30% продукции поступает на рынок Евразийского экономического союза, около 70% — на Европейский. Компания устроила день открытых дверей, и сотни белорусов приехали, чтобы увидеть, как собираются новые современные поезда.



Сотрудники компании показали все стадии производства поездов и трамваев — сварочный и покрасочный цеха, сборочный цех и цех запуска, а также двухэтажные поезда KISS для Венгрии и Азербайджана — к ним выстаивались самые большие очереди из посетителей.


Также можно было увидеть одноэтажные поезда FLIRT для Норвегии, самые длинные трехсекционные трамваи для Боливии — это новый рынок поставок для компании, и, наконец, первые поезда для третьей («зеленой») линии метро в Минске.


— Сумма общих инвестиций в этом году составит около 14 млн евро, — заявил гендиректор предприятия Филипп Бруннер. — Мы расширяем объем выпуска алюминиевых вагонов с 300 до 400 в год.


Филипп Бруннер

По словам руководителя, на создание одного поезда уходит от 6 до 8 месяцев. Общая загрузка завода в этом году — 30% идет на Евразийский экономический союз, 70% на Европейский.


— Боливия — хороший пример расширения экспорта, мы поставляем туда 12 трамваев. И смотрим дальше на Южную Америку — Аргентину, Боливию, Панаму.


В Боливию «Штадлер» поставляет 12 трамваев

Гендиректор отметил, что «Штадлер» также активно работает в направлении СНГ, есть заказы из Азербайджана и Грузии, ведут переговоры с Казахстаном.


Сегодня посетители завода смогли увидеть первые поезда для третьей линии метро в Минске.


Поезд для минского метро

— Самое главное для нас, что технически наши поезда могут работать на старой инфраструктуре, никаких изменений не потребуется, то есть их могут использовать также на первой и второй линиях метро. А также в Москве и Санкт-Петербурге, где такая же колея в метро, — подчеркнул Филипп Бруннер. — Наши поезда сильно отличаются от тех, которые сейчас используют в минском метро. Наш поезд сделан полностью из алюминия, срок службы больше — мы гарантируем 50 лет. Структура кузова не требует обслуживания. Для пассажиров заметна большая разница — мягкие сидения, шумоизоляция, кондиционеры, розетки для USB.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY


С минским метро заключен договор на поставку 10 поездов — четырех и пятивагонных. Есть интерес и со стороны России.


— Но это, в том числе, и политический вопрос, — говорит гендиректор «Штадлера». —  В Москве есть свой производитель. Просто предложить лучший технический и коммерческий продукт иногда недостаточно. Но мы работаем, чтобы попасть на этот рынок.


К двухэтажным поездам KISS для Венгрии и Азербайджана выстаивались самые большие очереди из посетителей

На «Штадлер» работают над заказами и для Белорусской железной дороги. В следующем году должно поступить 10 пятивагонных поездов, похожих на те, которые сегодня соединяют Минск и Гомель, но без вагонов с бистро.



 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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С минским метро заключен договор на поставку 10 поездов - четырех и пятивагонных.
 
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