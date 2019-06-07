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В Международный день защиты детей к воспитанникам Весновского дома-интерната приехали могилевчане Николаевы — победители областного тура республиканского конкурса «Семья года»
08.06.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
В Международный день защиты детей к воспитанникам Весновского дома-интерната с особенностями психофизического развития приехали, чтобы поздравить их с праздником, могилевчане Николаевы — победители областного тура республиканского конкурса «Семья года».
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В Международный день защиты детей к воспитанникам Весновского дома-интерната приехали могилевчане Николаевы — победители областного тура республиканского конкурса «Семья года»
В Международный день защиты детей к воспитанникам Весновского дома-интерната с особенностями психофизического развития приехали, чтобы поздравить их с...
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