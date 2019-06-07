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Лукашенко поздравил Елизавету II c днем рождения

08.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

По традиции так называемый официальный день рождения Ее Величества торжественно отмечается во вторую субботу июня, хотя в кругу семьи Елизавета II отпраздновала свое 93-летие еще 21 апреля.

«Ваши богатый жизненный опыт, умение охватывать широкий круг дел способствуют сохранению престижа и популярности британской монархии, которая играет важную роль в истории и культуре Великобритании», — говорится в поздравлении белорусского президента.

Лукашенко выразил надежду на продолжение «продуктивного диалога с членами королевской семьи с целью обсуждения актуальных вопросов в торговой, образовательной, научной и культурной отраслях».

Президент отметил, что в Беларуси высоко ценят положительные результаты двустороннего сотрудничества, достигнутые в последние годы.

Лукашенко выразил благодарность многочисленным британским семьям общественным организациям, которые своей гуманитарной деятельностью способствуют укреплению межгосударственных и человеческих контактов.

Президент пожелал королеве здоровья, долгих лет жизни и успехов, а жителям Королевства — мира и благополучия.

 
 
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По традиции так называемый официальный день рождения Ее Величества торжественно отмечается во вторую субботу июня, хотя в кругу семьи Елизавета II...
 
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