Лукашенко поздравил Елизавету II c днем рождения

Источник материала: Полымя

По традиции так называемый официальный день рождения Ее Величества торжественно отмечается во вторую субботу июня, хотя в кругу семьи Елизавета II отпраздновала свое 93-летие еще 21 апреля.

«Ваши богатый жизненный опыт, умение охватывать широкий круг дел способствуют сохранению престижа и популярности британской монархии, которая играет важную роль в истории и культуре Великобритании», — говорится в поздравлении белорусского президента.

Лукашенко выразил надежду на продолжение «продуктивного диалога с членами королевской семьи с целью обсуждения актуальных вопросов в торговой, образовательной, научной и культурной отраслях».

Президент отметил, что в Беларуси высоко ценят положительные результаты двустороннего сотрудничества, достигнутые в последние годы.

Лукашенко выразил благодарность многочисленным британским семьям общественным организациям, которые своей гуманитарной деятельностью способствуют укреплению межгосударственных и человеческих контактов.