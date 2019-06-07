|
Гроза, ливни, град, сильный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень на вторую половину субботы
08.06.2019 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторую половину субботы из-за гроз и ливней. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
По республике 8 июня с 14.30 до 22 часов ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, в отдельных районах град.
В столице гроза ожидается с 15 до 20 часов, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, также возможен град.
Ранее синоптики
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По республике 8 июня с 14.30 до 22 часов ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, в отдельных районах град.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)