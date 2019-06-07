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Гроза, ливни, град, сильный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень на вторую половину субботы

08.06.2019 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторую половину субботы из-за гроз и ливней. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По республике 8 июня с 14.30 до 22 часов ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, в отдельных районах град.

В столице гроза ожидается с 15 до 20 часов, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, также возможен град.

Ранее синоптики предупреждали и о том, что максимальная температура воздуха после обеда в субботу достигнет +30…31ºC.

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По республике 8 июня с 14.30 до 22 часов ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, в отдельных районах град.
 
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