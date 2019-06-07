ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Идут переговоры с Ryanair и Wizz Air». Как работает аэропорт в Гродно и прилетят ли сюда лоукосты

08.06.2019 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В прошлом году замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович говорил о том, что в гродненский аэропорт, возможно, будут летать лоукост-компании. В этом году посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора встречался с председателем Гродненского облисполкома: обсуждали в том числе и вопрос о возможном открытии регулярных рейсов Гродно">авиакомпании Wizz Air из Гродно. TUT.BY посмотрел, как сейчас работает гродненский аэропорт и готов ли он принимать и отправлять бюджетные авиарейсы.


В 2014 году из Гродно после долгого перерыва начали летать чартерные рейсы. Сначала было всего одно направление — Бургас в Болгарии. Также из областного цента можно было вылететь в Калининград, однако в этом сезоне полетов в российский город больше нет — невыгодно. Зато чартеров стало больше: из Гродно можно улететь в Тиват, Бургас, Анталию, Энфиду и Шарм-эль-Шейх.

— У нас достаточно плотный график. При этом — всегда полная загрузка, — говорят сотрудники аэропорта.


До начала 80-х годов прошлого века гродненский аэропорт находился около деревни Каролино. Он обслуживал полеты в Минск, Москву, Киев, Гомель или Крым на самолетах АН-24.

Новый же аэропорт около деревни Обухово и трассы М6 был построен в 1983 году. Спустя 10 лет ему был присвоен статус международного. Здесь есть все, что нужно для удобства пассажиров: небольшой зал ожидания, буфет, который работает только во время отправки рейсов, комната матери и ребенка, viр-зал. Работают службы таможенного, пограничного и санитарного контроля, склады для грузов (в Гродно, помимо пассажирских самолетов, прилетают и грузовые). Также есть условия для хранения и отправки грузов воздушным, автомобильным или железнодорожным транспортом. Над гродненским регионом проходит 14 международных воздушных трасс. Аэропорт способен обеспечивать круглосуточный прием и обслуживание воздушных судов типа Ил-76, ТУ-214, "Боинг 737", "Боинг 757" и Airbus A320, а также все типы вертолетов. Длина взлетно-посадочной полосы — более 2,5 километра.

В скором времени начнется ее реконструкция. Полосу удлинят до 3 километров и расширят. Это даст возможность принимать большие грузовые самолеты типа "Боинг-747". Такая возможность сейчас есть только в Национальном аэропорту.


Перед вылетом в Шарм-эль-Шейх в небольшом зале гродненского аэропорта шумно и многолюдно. Люди проходят паспортный контроль и терпеливо ждут свой рейс. Скоро на взлетно-посадочную полосу приземлится самолет, который доставит уже отдохнувших туристов, заберет новых и стартует в небо.


 — По сравнению с Киевом, конечно, вылетать из Гродно очень удобно. В аэропорт можно приехать даже на такси — не особо накладно, — говорит один из пассажиров Николай.

 — Как вам идея с лоукостами из Гродно?

 — Лично я бы не летал. Лоукост — это что? Маршрутка по сути. Но это хорошая возможность путешествовать для студентов, например. Так что чем больше предложений на рынке авиаперевозок, тем лучше, — говорит Николай.


Разговоры о том, чтобы сделать гродненский аэропорт площадкой для лоукостов, были давно. Однако, как говорит начальник Гродненского филиала «Белаэронавигации» Анатолий Купрашевич, организация полетов бюджетных авиалиний из Гродно — дело небыстрое: мировая практика такова, что для открытия нового рейса нужно несколько лет.

— Сейчас у нас идут переговоры с лоукост-компаниями — как со стороны Белаэронавигации, так и со стороны местной власти. Речь идет о Ryanair и Wizz Air. Например, руководство Гродненской области недавно встречалось с послами стран, где они базируются. Рейсы из Гродно выгодны в первую очередь для региона, — говорит Анатолий Купрашевич.


По словам Анатолия Купрашевича, с каждым отдельно взятым аэропортом каждая лоукост-компания договаривается в индивидуальном порядке и с индивидуальными условиями.

Например, в Литве существует государственная ассоциация аэропортов, куда входит Вильнюс, Каунас и Паланга. При этом Каунас по итогам прошлого года оказался в минусе, хоть аэропорт там активно и работает с лоукостами.

На каких условиях будут летать лоукосты в аэропорт около Гродно — пока неизвестно.


 — Гродненский аэропорт готов к принятию лоукостов. Расположение у нас очень выгодное. На сегодняшний день возможности аэропорта позволяют работать с любыми компаниями, — говорит Анатолий Купрашевич.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY посмотрел, как сейчас работает гродненский аэропорт и готов ли он принимать бюджетные авиарейсы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Международный день защиты детей к воспитанникам Весновского дома-интерната приехали могилевчане Николаевы — победители областного тура республиканского конкурса «Семья года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика