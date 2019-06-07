ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 500 новобранцев органов погранслужбы приняли присягу

08.06.2019 15:06 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Более 500 новобранцев органов погранслужбы приняли присягу

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военную присягу сегодня приняли более 500 военнослужащих нового пополнения органов пограничной службы, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

В частности, слова на верность белорусскому народу в присутствии близких и друзей на строевом плацу группы материально-технического обеспечения органов пограничной службы в Дзержинске произнесли около 80 военнослужащих. В мероприятии приняли участие председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, председатель Дзержинского районного Совета депутатов Александр Саракач, военный комиссар Дзержинского и Узденского районов подполковник Александр Чаура, а также ветераны-пограничники.

После принятия присяги прошел традиционный митинг, который завершился прохождением торжественным маршем. Родители новобранцев смогли пообщаться с командованием части, которое рассказало об особенностях и перспективах службы молодых пограничников.

Еще на этапе отбора в военных комиссариатах призывники прошли медицинское обследование, тщательное психологическое тестирование. Для службы на границе имеет значение образование, социальная характеристика, высокие моральные качества и даже семейное положение призывника.

Уже в понедельник новое пополнение продолжит подготовку в учебных пунктах, по окончании которой военнослужащих распределят в подразделения границы по своим специальностям. А сегодня у них есть возможность пообщаться со своими родными и близкими, получив первое увольнение.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военную присягу сегодня приняли более 500 военнослужащих нового пополнения органов пограничной службы, сообщили БЕЛТА в Государственном...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Идут переговоры с Ryanair и Wizz Air». Как работает аэропорт в Гродно и прилетят ли сюда лоукосты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика