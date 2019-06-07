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Парка не будет: как благоустраивают зеленую зону в Билево

08.06.2019 17:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В зеленой зоне в Билево — на участке вдоль Московского проспекта, идут строительные работы. Что здесь появится, узнал портал vitebsk.biz.


В УКС Витебска пояснили, что парка здесь не будет. Территорию между Московским проспектом и улицей Славянской просто приводят в порядок, устраивают тут пешеходные дорожки из плитки. Общая площадь участка, который благоустраивается, — 10 гектаров.

Небольшие искусственные «сажалкі» окультуривать не будут, их засыплют. Оставят только самый больший водоем. Возле него появятся прогулочные дорожки.

В зоне отдыха поставят беседки, скамейки, урны, фонари. Благоустроят и местную парковку.

— Продолжительность строительства — 5 месяцев, но всеми силами стараемся успеть завершить его к «Славянскому базару», — отметили в городском УКС.


 
Теги: Витебск
 
 
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Общая площадь участка, который благоустраивается, - 10 гектаров.
 
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