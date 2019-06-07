Семейный фестиваль проходит в городском парке. Здесь круто,приходите!

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Дистанция была символичная,поэтому все участники забега смогли ее преодолеть: взрослые спортсмены-любители пробежали 1,5 км, дети — 500 метров. Все финишеры получили памятные медали.

Празднование юбилея компании продолжается-в парке проходит большой семейный фестиваль "Здравушка-милк.Арт" с развлечениями для взрослых и детей. Организованы игровые площадки, интерактивные зоны,фотозоны,фудтраки с едой.

Вход на праздник бесплатный, на самом деле есть много интересного,мероприятие будет до самого вечера, обещают салют-приходите!