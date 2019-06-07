Учеников 2-го класса школы № 1 и 6-го класса гимназии к себе в гости пригласили работники Глусского отделения Департамента охраны

Источник материала: Радзiма





Знакомство с немецкой овчаркой Стеллой, возможность подержать в руках пистолет и автомат, резиновые дубинки и наручники, примерить каску и бронежилет, посидеть в милицейской машине и испробовать там все виды спецсирены. Всё это смогли ученики 2-го класса школы № 1 и 6-го класса гимназии в последний день теперь уже завершившегося учебного года.











Накануне Международного дня защиты детей к себе в гости ребят пригласили, показали специальные средства и оружие работники Глусского отделения Департамента охраны. Первым номером и несомненным гвоздем программы стала служебная собака Стелла, ей три с половиной года, и два с половиной года с ней работает милиционер-кинолог Максим Дрейгал. Ребята посмотрели, как Стелла проходит полосу препятствий, как выполняет команды голосом и жестами, даваемые на расстоянии, увидели, как гонится за «преступником» и впивается зубами в руку (разумеется, в специальном рукаве для тренировок) — прямо тебе кадры из сериалов про Рекса или Мухтара. А потом поиграли с ней, гладили, пытались забрать мячик, но в то утро Стелла, видимо, больше них съела каши и никому не отдала свою игрушку.















Ну ладно, я: мне по службе надо было смотреть на всё происходящее через объектив фотоаппарата, а они же могли просто смотреть во все глаза и удивляться. Но наши детишки, девчонки и мальчишки, достали свои смартфоны и давай всё фотографировать, делать видео, а потом и сами фотографироваться — с собакой, пистолетами, автоматами, биноклем и так далее. Вот они — приметы нашего времени, и никуда от этого уже не деться. Забыли о своих гаджетах дети только тогда, когда им разрешили сесть в милицейскую машину, рулить, включать сирены, мигалки… Даже видевшие и знающие многое сотрудники охраны удивлялись тому, сколько человек (пусть себе и маленьких) может поместиться в их автомобиле, а живущие и проходившие неподалеку люди утром 31 мая просто-таки заслушались сиреной, которая «голосила» на все лады. Да, это было незабываемо — для детей так уж точно. Уходя, ребята и учителя благодарили сотрудников Глусского отделения Департамента охраны за возможность всё это увидеть и попробовать и, конечно, за фликеры — подарок, который получил каждый на память об этой встрече и для повышения безопасности на дороге.

Т. ЛУГАВАЯ

Фото автора