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Белоруска Татьяна Щербач стала "Вице-Королевой Студенчества" на международном конкурсе в Ставрополе

08.06.2019 20:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белоруска Татьяна Щербач стала "Вице-Королевой Студенчества" на международном конкурсе в Ставрополе
Татьяна Щербач. Фото БРСМ

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Татьяна Щербач стала обладательницей титула "Вице-королева студенчества - 2019". Об этом БЕЛТА сообщили в БРСМ по итогам XVIII Международного конкурса красоты и таланта "Королева студенчества - 2019", который завершился 8 июня в Ставрополе.

"Королевой студенчества" стала Жамиля Ишенбаева из Кыргызстана. Россиянка Ксения Назарова и Диана Галстян из Армении, как и Татьяна Щербач, стали вице-королевами, уточнили в БРСМ.

Татьяна родилась в Лиде. В этом году она окончила первый курс педагогического факультета. Девушка считает себя творческой и артистичной натурой, предпочитает разные виды отдыха, но в свободное время любит читать. Будущий логопед не представляет свою жизнь без сцены. Татьяна Щербач - победительница республиканского конкурса "Королева Весна Беларуси - 2019".

На корону и титул "Королева студенчества" претендовали 16 участниц из 12 стран: Беларуси, России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Литвы, Коморских островов, Шри-Ланки, Индии. Конкурс прошел на полях III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС".

Учредителями и организаторами конкурса в 2019 году выступили Российский союз молодежи и БРСМ, правительство Ставропольского края. Главная цель проекта - создать условия для включения студенческой молодежи в общественную, социальную, культурную жизнь общества, сохранить культуру и традиции, выявить и поддержать талантливых молодых людей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Татьяна Щербач стала обладательницей титула "Вице-королева...
 
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