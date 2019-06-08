Английский для создающей одежду

Источник материала: Чырвоны прамень

Светлана Куриленко в швейном производстве шесть лет. Коллеги по цеху про неё говорят: «Настоящий мастер! Такие у нас незаменимы!». За добросовестный труд работник ОАО «Чашникиспецодежда» в нынешнем году занесена на районную Доску почёта. Накануне профессионального праздника мастеров нити и иглы, который в этом году отмечается 9 июня, опытная швея рассказала журналисту «чырвонки» о том, сколько нужно сшить вещей, чтобы получить достойную зарплату и в чём уникальность работы создающих одежду.





С удивительным миром пуговиц, ниток, иголок, тканей Светлану познакомила её бабушка, которая умела прясть, ткать, вышивать. После окончания школы девушка поступила в Витебское профессионально – техническое училище №29 легкой промышленности, где в течение трёх лет изучала производство изделий из тканей, кожи и других материалов.

Да только жизненные обстоятельства сложились так, что, покинув стены этого учебного заведения, дипломированная швея много лет трудилась в совершенно иной сфере. Снова сесть за машинку она решила шесть лет назад, когда узнала о том, что «Чашникиспецодежде» требуются люди.

Признаётся, что после такого долгого перерыва боялась, что уже не вспомнит того, чему её учили мастера почти двадцать лет назад. Но как только принялась за шитьё, все страхи ушли, а звук работающей машинки принес успокоение.

Характер у Светланы полностью соответствует её имени. Она – весёлый, оптимистичный и трудолюбивый человек, который пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. Сегодня она – один из лучших работников цеха. Трудится в прямом смысле не покладая рук. Например, в прошлом месяце пошила почти 1500 различных элементов одежды. Чтобы выполнять такие объёмы, нужно быть аккуратным, усидчивым и терпеливым. Ведь без этих качеств вещь не сошьёшь. Светлана Куриленко редко работает по восемь часов в день. Зачастую приходит пораньше, уходит позже. Оно и понятно: у неё сдельная оплата труда, и чем больше отошьёшь – тем выше заработная плата.

На вопрос, не наскучивает ли со временем монотонная работа, собеседница ответила не задумываясь: «Что Вы! Это очень интересно!»

По мнению Светланы, мир швеи очень разнообразен. Каждый раз, принимаясь за дело, она вдохновляется. Пояса, обработка карманов и рукавов, отделочные строчки… Мастерица может создать что угодно, начиная от головных уборов и заканчивая мужскими и женскими костюмами.

Раньше она шила спецодежду, а теперь её предприятие выполняет заказы на изготовление ещё и детской одежды.

Светлана шьёт для своих близких, друзей и знакомых. Да и вопреки пословице она – сапожник с сапогами. Большинство вещей в личном гардеробе – созданные её руками. Так что, помимо того, что швее приходится подолгу сидеть, напрягать зрение, плюсов в этой профессии гораздо больше. Ведь это древнее ремесло делает окружающий мир лучше, помогает красиво и недорого одеваться, а также решать множество бытовых проблем.

Светлана Куриленко уверена: то, чем она занимается, очень нужно людям! Она развивается в своей профессии.

А ещё в свободное время изучает английский язык. И неудивительно, что первые слова, которые появились в её иностранном лексиконе, были связаны с любимой работой.

Варвара ЮРКЕВИЧ.