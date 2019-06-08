Уважаемые работники легкой промышленности, ветераны отрасли!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы удовлетворяете повседневные запросы людей, чем создаете своим потребителям хорошее настроение.
Шагая в ногу со временем, вы стремитесь к творческому поиску, совершенствованию.
Примите искренние слова признательности и благодарности за ваш труд и пожелания крепкого здоровья, успехов, благополучия и радости!
Пусть благодарность и хорошие отзывы покупателей вдохновят вас на успешную реализацию новых интересных начинаний!
Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного исполнительного комитета,
А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.