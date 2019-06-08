Уважаемые работники легкой промышленности, ветераны отрасли!

Источник материала: Чырвоны прамень

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!





Вы удовлетворяете повседневные запросы людей, чем создаете своим потребителям хорошее настроение.

Шагая в ногу со временем, вы стремитесь к творческому поиску, совершенствованию.

Примите искренние слова признательности и благодарности за ваш труд и пожелания крепкого здоровья, успехов, благополучия и радости!

Пусть благодарность и хорошие отзывы покупателей вдохновят вас на успешную реализацию новых интересных начинаний!

Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного исполнительного комитета,

А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.