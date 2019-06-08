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Уважаемые работники легкой промышленности, ветераны отрасли!

09.06.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые работники легкой промышленности, ветераны отрасли!

Вы удовлетворяете повседневные запросы людей, чем создаете своим потребителям хорошее настроение.
Шагая в ногу со временем, вы стремитесь к творческому поиску, совершенствованию.
Примите искренние слова признательности и благодарности за ваш труд и пожелания крепкого здоровья, успехов, благополучия и радости!
Пусть благодарность и хорошие отзывы покупателей вдохновят вас на успешную реализацию новых интересных начинаний!

Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного исполнительного комитета,
А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.

 
 
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Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником! Вы удовлетворяете повседневные запросы людей, чем создаете своим потребителям...
 
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