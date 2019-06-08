ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера.
Уваровичская школа
Пенчинская школа
Гимназия г. Буда-Кошелево
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ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
09.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера.
Уваровичская школа
Пенчинская школа
Гимназия г. Буда-Кошелево
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ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера. Уваровичская школа Пенчинская школа Гимназия г. Буда-Кошелево ... ...
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