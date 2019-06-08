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ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера

09.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера.

Уваровичская школа

ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера

Пенчинская школа

ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера

Гимназия г. Буда-Кошелево

ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера
ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера

 
 
Ссылка на источник 89
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ФОТОРЕПОРТАЖ: На Будакошелевщине проходят выпускные вечера. Уваровичская школа Пенчинская школа Гимназия г. Буда-Кошелево ... ...
 
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