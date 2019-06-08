Битва лесорубов в «Дримлэнде»: щепки, брутальные мужчины и звуки бензопилы

Источник материала: Tut.by

Брутальные мужчины, звуки бензопил и разлетающиеся в стороны щепки. Все это было на «Битве лесорубов», которая прошла вчера в минском парке «Дримлэнд». Как деревянные болванки превращаются в скульптуры, посмотрел TUT.BY.

В Минске в парке «Дримлэнд» в субботу 8 июня было шоу — «Битва лесорубов». Семь мастеров взяли в руки пилы и за несколько часов сделали из кусков дерева произведения искусства. Тема конкурса — белорусская мифология. Участниками были скульпторы Сергей Ермолович, Игорь Зосимович, Павел Леонов, Артем Медведев, Павел Куницкий, Василий Тимашов, Иван Артимович.

Победителем стал скульптор Игорь Зосимович.

— Моя работа — Жевжик (Жэўжык. — Прим. TUT.BY). Это белорусский мифологический персонаж, доброе существо, которое днем живет под водой, а ночью на невидимой лодке помогает людям: поднимает лодки, распутывает сети. Это один из персонажей, которых рисовал наш знаменитый художник Валерий Славук, — рассказал TUT.BY победитель.





Собеседник выпиливал скульптуру бензопилой, электропилой, пригодилась и шлифмашинка — для выравнивания поверхностей.

— Работали с деревом — ель, сухостой. Щепки отламывались, были сложности, но ничего.

Голосовали за понравившихся мастеров зрители, посетители парка.

«Битва лесорубов» закончилась трибьютом Rammstein от группы Halt и файер-шоу.







































































Жевжик — скульптура, которую сделал Игорь Зосимович и получил больше всего голосов от зрителей















