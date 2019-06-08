Семья Шинявских из Оснежиц признана лучшей молодой семьёй года Пинского района

Источник материала: Полесская правда

— В Парохонске прошел районный конкурс среди молодых семей, посвященный Международному дню семьи, — рассказала корреспонденту pinsknews.by директор районной централизованной клубной системы Наталья Зновец.





В состязании встретились пять молодых семей. Участники представляли визитную карточку, презентовали семейное генеалогическое древо, продемонстрировали ловкость и скорость в «Семейной эстафете», проявили смекалку в квест-игре.







Самой творческой решением жюри признана семья Тетянец из агрогородка Молотковичи, лучшие семейные традиции продемонстрировала молодая семья Денисевич из Лопатино. Самой спортивной семьей стала семья Соц из Парохонска. Семья Антоновских из г.п.Логишин одержала победу в номинации «Семейная династия». А в итоге всех конкурсных испытаний победителем стала семья Шинявских из Оснежиц.







Все участники конкурса награждены дипломами и ценными подарками от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома, Пинского районного объединения профсоюзов.

Кульминацией праздника стала высадка «Аллеи семейного счастья и благополучия». Таким образом, Пинский район присоединился к республиканскому проекту «Парк семейных деревьев». Проект подразумевает создание аллей или скверов семейных деревьев, где каждый желающий в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов сможет посадить дерево.





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