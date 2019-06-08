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Семья Шинявских из Оснежиц признана лучшей молодой семьёй года Пинского района
09.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
— В Парохонске прошел районный конкурс среди молодых семей, посвященный Международному дню семьи, — рассказала корреспонденту pinsknews.by директор районной централизованной клубной системы Наталья Зновец.
В состязании встретились пять молодых семей. Участники представляли визитную карточку, презентовали семейное генеалогическое древо, продемонстрировали ловкость и скорость в «Семейной эстафете», проявили смекалку в квест-игре.
Кульминацией праздника стала высадка «Аллеи семейного счастья и благополучия». Таким образом, Пинский район присоединился к республиканскому проекту «Парк семейных деревьев». Проект подразумевает создание аллей или скверов семейных деревьев, где каждый желающий в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов сможет посадить дерево.
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