«Санта-Сервис» выкупило здание бывшего УПК в Бресте за 1 миллион рублей

Источник материала: Tut.by

На электронных торгах на площадке «БУТБ-Имущество», состоявшихся в конце мая, был продан комплекс зданий в исторической части города. Объект недвижимости представляет собой трехэтажное здание с гаражом и пристройками. Он находится по адресу ул. Маяковского, 32, что на перекрестке с ул. Советской, в непосредственной близости от торгово-развлекательного центра «Дидас Персия», пишет «Вечерний Брест».





Ранее здесь размещалась гимназия им. Немцевича, затем школа-десятилетка, СШ № 3, а в более позднее время (с 1975 г.) — межшкольный учебно-производственный комбинат. Трехэтажное здание было построено в 20-е годы прошлого столетия и является историко-культурной ценностью.

«Первые торги по продаже недвижимости состоялись еще в конце прошлого года, — рассказывает ведущий юрисконсульт Брестского городского центра по управлению недвижимостью Марина Карпук. — Цена объекта на каждых последующих торгах понижалась: на 20% и три раза — на 50% от начальной цены. Ввиду того, что здание в центре города и в хорошем состоянии (пригодно для использования буквально с момента покупки), город принял решение не снижать цену на 80%».

Объект приобрел единственный заявитель — дочернее частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Санта-Сервис». Три капитальных строения с правом заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 лет приобретены победителем аукциона за 1 миллион 8 тысяч рублей (начальная цена для единственного заявителя повышалась на 5%). По словам специалиста, на предыдущих торгах заявок на объект не было, и они были признаны несостоявшимися.

Ограничений по использованию комплекса зданий в центре города у нового хозяина нет. Это может быть и деловой центр, и торговый объект, и заведение общепита. Единственное условие — подписать в отделе культуры Брестского горисполкома охранное обязательство на объект, представляющий историко-культурную ценность.