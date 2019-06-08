Животным на путях не место

Источник материала: Газета Авангард

Белорусская железная дорога информирует о следующем.





В связи с началом сезона массового выпаса скота на лугах вблизи железнодорожных путей в текущем году в границах Минской и Могилевской областей было допущено по одному случаю применения экстренного торможения железнодорожного транспорта для предотвращения наезда на домашних животных. Один из них предотвратить не удалось, в результате чего погибли 4 животных, принадлежащих физическому лицу. По той же причине за прошедший год в Беларуси было допущено 18 случаев экстренного торможения ж/д транспорта, 6 из которых предотвратить также не удалось. В итоге 34 животных погибли.

Столкновение поездов с домашним скотом, как следствие, влечет за собой не только его гибель, но и создает угрозу безопасности их движения, наносит экономический ущерб Белорусской железной дороге и сельхозпредприятиям области, а также является причиной сбоев в графике движения пассажирских поездов. Кроме того, в результате экстренного торможения или столкновения возникает опасность травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад.

Однако, несмотря на то, что предприятиями Белорусской железной дороги регулярно проводится разъяснительная работа в сельхозорганизациях, расположенных в 5-километровой зоне от железнодорожных путей, проблема безнадзорного выпаса скота и выхода его на пути по-прежнему остается актуальной. Поэтому не лишним будет напомнить руководителям данных сельхозпредприятий о принятии мер по соблюдению проезда гужевых транспортных средств и прогона скота через ж/д пути, выпаса скота вблизи них, так как несоблюдение указанных правил в соответствии с ч. 3 ст. 18.3 КоАП влечет за собой административную ответственность.