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ФОТОРЕПОРТАЖ: Выпускные вечера в Беларуси
09.06.2019 09:20 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные вечера в Беларуси проводятся 8 и 9 июня.
В Бресте
В Бресте 8 июня торжественным шествием прошли выпускники средних школ города. В этом году аттестат получили 2265 выпускников средней школы, из которых 129 обладателей золотой и серебряной медали, и 3089 выпускников базовой школы. Финалом дня стал ежегодный праздник для выпускников Ленинского района г. Бреста "Алые паруса".
В Гродно
Более 200 гродненских выпускников, получивших по результатам экзаменов право на медали, прошли по красной дорожке. Мероприятие состоялось 8 июня в Гродненском областном драмтеатре. Во время торжественной церемонии руководители города вручили выпускникам аттестаты и медали. В этом году в Гродненской области 6 тыс. выпускников, из них около 10% претендуют на медали.
Фото Вадима Якубёнка, Леонида Щеглова
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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные вечера в Беларуси проводятся 8 и 9 июня. В Бресте Читать далее на сайте БелТА
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