ФОТОРЕПОРТАЖ: Выпускные вечера в Беларуси

Источник материала: БелТА

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные вечера в Беларуси проводятся 8 и 9 июня.

В Бресте

В Бресте 8 июня торжественным шествием прошли выпускники средних школ города. В этом году аттестат получили 2265 выпускников средней школы, из которых 129 обладателей золотой и серебряной медали, и 3089 выпускников базовой школы. Финалом дня стал ежегодный праздник для выпускников Ленинского района г. Бреста "Алые паруса".

В Гродно

Более 200 гродненских выпускников, получивших по результатам экзаменов право на медали, прошли по красной дорожке. Мероприятие состоялось 8 июня в Гродненском областном драмтеатре. Во время торжественной церемонии руководители города вручили выпускникам аттестаты и медали. В этом году в Гродненской области 6 тыс. выпускников, из них около 10% претендуют на медали.

Фото Вадима Якубёнка, Леонида Щеглова