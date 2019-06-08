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Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси

09.06.2019 09:44 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси
Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в Краснопольском районе Могилевской области, четырех районах Минской (Столбцовском, Дзержинском, Минском и Березинском) и восьми районах Гомельской области (Кормянском, Чечерском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Лоевском и Брагинском).

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе (http://www.mlh.by/maps/map.php). Карта оперативно обновляется.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.

В Беларуси на этой неделе установилась аномально жаркая погода с температурным фоном на 5-8 градусов выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. В ближайшие дни на территорию страны продолжит поступать теплый воздух с юга Европы, сохранится неустойчивая и жаркая погода.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает...
 
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