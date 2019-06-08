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До +29°С ожидается в Беларуси 10 июня

09.06.2019 11:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

До +29°С ожидается в Беларуси 10 июня
Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 июня, по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный слабый с усилением до умеренного, днем при грозах местами сильный порывистый (до 15-18 м/с).

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 16-19. В середине дня будет 23-29 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 июня, по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер,...
 
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