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Отпуск на родине. Сколько стоит отдохнуть на крутых Голубых озерах и чем они сегодня удивят туриста

09.06.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы пообедали в кафе «Камяніца» в деревне Комарово в Мядельском районе, которое больше напоминает немецкий паб. Ели холодник с картошкой и впервые за почти неделю путешествия выпили хороший кофе. В кафе работал wi-fi и играла известная песня Бен И Кинга «Stand by me». А ведь обычно в белорусской деревне можно рассчитывать только на магазин со скудным ассортиментом. Мы на Голубых озерах и сейчас расскажем, что здесь делать туристам.


Озера Глебелька и Глубля. Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

Очень часто белорусы отдыхают где угодно, но только не дома. Тем временем за последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. В проекте «Отпуск на родине» мы уже писали о Нарочи.

Где можно искупаться и что увидеть?

Природный комплекс «Голубые озера» находится в Национальном парке «Нарочанский». По сути, если вы провели несколько дней на Нарочи, то вполне можно продолжить путь и заехать на Голубые озера. От Нарочи до них около 30 километров и 30 минут дороги на машине. Из Минска — 170 километров и 2,5 часа на авто.

Правда, если вы любите отдыхать в турецких отелях по системе «все включено», то озера, скорее всего, не ваш вариант.


Озеро Глубля

Во-первых, чтобы добраться до некоторых озер, нужно идти несколько километров пешком по лесу или ехать на велосипеде. На машине туда не всегда подъедешь, потому что территория охраняется и часть ее считается заповедной. Будьте готовы к неплохим физнагрузкам для офисного сотрудника.

Во-вторых, если вы хотите где-то переночевать, то у вас есть только два варианта: палатка или агроусадьба. Отелей со СПА-комплексами здесь нет, как и в принципе отелей.


Ручей и остатки старой мельницы на туристической стоянке «Мельница» на протоке из озера Большой Болтик

Это место подходит тем, кто любит активный отдых, не боится комаров и готов сам себе в отпуске готовить еду. Или тем, кому надоели блага цивилизации и кто хочет затаиться и привести мысли в порядок вдали от всех.

Зато леса здесь густые, птицы поют громко. Вы вдыхаете воздух и не можете надышаться. Он такой плотный, что, кажется, сейчас закружится голова. Вы в лесу одни, мобильной связи нет, мобильного интернета тоже. Немного страшно, но выбора нет — нужно идти вперед. Примерно такие ощущения появляются на экологической тропе «Голубые озера». Ее длина семь километров, а старт между деревнями Комарово и Лынтупы.


Река Страча протекает по територии нацпарка. Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

Вход на тропу платный — два рубля. При входе сотрудник нацпарка даже выдаст чек. Говорит, что обычно в сезон в хорошую погоду бывает около 300 посетителей тропы в день. Сейчас еще сезон не начался, поэтому за полдня пришло около десяти человек и приехал автобус примерно с 20 туристами из санатория на Нарочи. Машину около входа на нее можно поставить на оборудованной стоянке.

На экотропе очень красивые перепады высот. Специалисты говорят, что такие перепады в Беларуси есть только в Дзержинском и Логойском районах. И пока вы идете по тропинке, в зависимости от того, какой вариант маршрута выберите, сначала справа от вас посреди леса появится озеро Глубля, затем Мертвое озеро, потом озеро Глубелька и снова Глубля.

Оборудованные пляжи с входом в озеро есть только на Глубле. Но некоторые умудряются искупаться и в Глубельке, и Мертвом. Там купание не запрещено, но и мест, где можно цивилизованно зайти в воду тоже нет. В Глубельке купаются, ныряя с деревянного настила. Вокруг Мертвого есть только один небольшой кусочек земли, где можно подойти к воде. С виду оно черное из-за илистого дна. Я в отличие от нашего фотографа купаться там не рискнула.


Озеро Глубелька

— Глубелька в научном смысле — уникальнейший водоем. Глубина озера 17 метров и сам водоем находится в котловане и закрыт лесом со всех сторон. Ветер не разгоняет волны, а это значит, что глубинные слои 17-метрового озера никогда в жизни не перемешивались. Когда дайверы опустились по просьбе ученых на глубину девяти метров, то выяснилось, что там нет кислорода, нет никаких водорослей и живут только серные бактерии, — рассказывает заместитель генерального директора Национального парка «Нарочанский» Валерий Люштык.


Всего в природном комплексе «Голубые озера» — 13 озер, но купаться рекомендуют только в четырех. Это озеро Глубля, Болдук, Большой и Малый Болтики. Большая часть природного комплекса — это заповедная зона. По сути, уходить далеко в сторону с экологической тропы нельзя. Тропинки специально вывели из этой зоны, чтобы по ним могли ходить туристы.

Есть группа озер, к которым нет подходов, но купаться можно — та же Глубелька. В некоторых озерах, например, Имшарец и Окунек не то, что нельзя купаться, к ним даже нельзя подходить. К озеру Ильгиния можно подойти только с одного места — по дороге на озеро Болдук.

Где остановиться около озера Глубля?

Вариантов ночевки не очень много, но местные говорят, что и потоки туристов небольшие. Самый комфортный вариант — агроусадьбы. В деревне Грумбиненты, котоорая находится примерно в 2,5 километрах по лесу от пляжа на озере Глубля, их три. Это один из лучших пляжей в этом районе. Он небольшой — всего несколько беседок, скамеек. Но здесь плавный заход в озеро, и можно отдыхать с семьей с детьми.


Озеро Глубля

От Грумбинентов легко добраться и до Глубельки и Мертвого озера, посетить экотропу. В деревне в целом домов 20, почти все — под дачи. Из местных жителей здесь четыре человека, двоим из них уже около 90 лет. Магазина здесь нет, приезжает автолавка.

Александр приехал в Грумбиненты с двумя детьми-подростками на машине из Архангельска. Расстояние — 1726 километров в одну сторону. Они живут в одной из усадеб и платят 100 рублей в сутки. Усадьбу бронировали за два месяца до отпуска.

— Раньше мы ездили отдыхать в Эстонию, но в этом году решили не тратить деньги на визы. Так и выбрали Беларусь, дом искали через интернет, — говорит он.


В белорусской деревне они уже неделю. Говорит, что арендуют велосипеды прямо на своей усадьбе и по три раза на день ездят на озеро купаться. Из развлечений здесь ловля рыбы и велопоездки на родники. Мужчина не скрывает, что уже стало скучно.

Еще в Грумбинентах есть усадьба под название «Хутор близ Грумбинентов». Ночевка на двоих ствоит 60 рублей в сутки, но в доме шесть спальных мест. Если сюда приедет на выходные компания из человек пяти, то за дом уже придется заплатить 100 рублей в сутки.


Усадьба «Хутор близ Грумбинентов»









Усадьба — это деревенский дом с печью, деревянным полом, дверью с клямкой (такие замки распространены в сельской местности). Здесь позаботились и о комфорте туристов: есть горячая вода, душевая кабина, туалет в доме, отопление и стиральная машина. Жить можно в приближенных к городским условиям.

У хозяина усадьбы Сергея Мартыненкова здесь есть свой отдельный дом. Туристом же он сдает гостевые домики. Их два. Есть еще баня, но за нее отдельная оплата — 60 рублей. В сарае стоят велосипеды, их можно арендовать за пять рублей в день.


Туристическая база «Голубые озера»

Третий вариант ночевки в Грумбинентах — туристическая база «Голубые озера». Мы уже писали, что хозяин готов был отдать базу бесплатно, только бы ее занимались. Но подходящий вариант так и не нашел. Раньше аренда пяти-шестиместного домика в сутки обходилась всего в 30−50 рублей. Сейчас на зиму комплекс будут консервировать, а на летние три месяца хозяин планирует его сдать в аренду за 1500 рублей. И уже арендаторы будут решать, как им распоряжаться и кому сдавать. Если кто-то таким образом арендует весь комплекс с мая по сентябрь, то цена аренды комплекса за месяц будет меньше.

А на озере Болдук?

Вблизи Голубых озер есть усадьбы в деревне Комарово, Ольшево и Борисы. Отсюда тоже удобно добираться именно до озера Глубля. Например, в деревне Борисы есть агроусадьба «Голубые озера». И от этой усадьбы до озера Глубля по экотропе — 4,5 километра.


Озеро Малый Болтик.

Хозяин усадьбы Геннадий Макаревич в этой деревне родился, после жил в литовском Висогинасе и даже является гражданином Литвы. Сейчас вернулся на родину и занимается сельским туризмом.

У него два варианта гостевых домиков. Один поменьше — примерно на семью из трех-четырех человек. Если на выходные сюда заселятся две пары, то в сутки домик обойдется в 70 рублей.


Усадьба «Голубые озера» в Борисах.






Разместиться в большом доме паре будет стоить 100 рублей в сутки. Постельное белье можно брать с собой, если пользоваться хозяйским комплектом, то он стоит шесть рублей. В усадьбе можно арендовать велосипеды по семь рублей в сутки, сходить в баню, ее Геннадий сам построил из тополя, а еще можно взять байдарки. Недалеко есть река Страча, по которой можно сплавляться.





Самый удобный вариант ночевки, чтобы отдохнуть на еще одном Голубом озере — Болдук, это усадьбы в деревне Войшкуны. Одна из них называется «Ля Блакітных азёр». От нее до озера — 50 метров. Озеро Болдук очень глубокое — более 39 метров.

Супруг хозяйки усадьбы Олег Дрозд показывает их гостевые дома. Один из них на четырех человек. Там есть кухня, но нет душа. В сутки он обойдется в 100 рублей, если будут жить только двое — то в 80 рублей. Еще один большой дом на 10−12 человк будет стоить 400 рублей в сутки. Там душ и все блага цивилизации есть. В усадьбе есть баня и бильярд.


Усадьба «Ля Блакітных азёр»






— Белорусы приезжают на выходные, а россияне стали реже приезжать в том числе из-за высоких цен на продукты. Говорят, что мы в этом плане уже Москву догнали, — отмечает Олег.

Они с супругой живут в Поставах, но сам он родом из Украины. Говорит, что в деревне Войшкуны коренных житилей уже не осталось, а почти все дома — дачи. Магазина здесь тоже нет.

На Голубых озерах есть всего два места, где можно остановиться с палаткой. Одно из них на берегу озера Болдук, а вторая турстоянка «Мельница» — на протоке из озера Большой Болтик. Разместиться там стоит четыре рубля в сутки с человека.

Где поесть и попробовать домашний хлеб?

Ночуя в палатках или усадьбах, нужно решить вопрос с питанием. Здесь вариант такой: или закупаться продуктами в ближайшем Мяделе, или везти их из своего города и готовить самим. На некоторых усадьбах можно попросить хозяев за отдельную плату что-то приготовить.

Но есть еще один вариант — в деревне Комарово Мядельского района частный магазин и кафе «Камяница». Здесь же продают хлеб и булочки из местной сельской пекарни. Всем этим занимается Павел Войтехович, сын Эдуарда Войтеховича, директора сельского бизнес-инкубатора «БИКомарово». Именно он вместе с женой в том числе стояли у истоков сельского туризма в Беларуси.


Эдуард Войтехович

В Комарово в 2009 году насчитывалось более 500 жителей, здесь есть парк и неотреставрированная панская усадьба Сулистровских.

Эдуард уверен, что жить в деревне лучше, чем в городе. Главное, развивать в сельской местности предпринимательство, чтобы людям было где работать помимо фермы. Так здесь и появилась пекарня.


— Пекарню открывали не ради пекарни, у нас страна завалена хлебом. Но мы дали рабочие места и сосредоточились на том, чтобы создавать в Комарово локальный крафтовый продукт, как в Европе. Сейчас печем хлеб, варим пиво, дальше будем делать сыр, колбасы. Теперь мода не просто на качественный продукт, а на сделанный руками человека продукт. Из-за ограниченных размеров помещения мы не можем произвести то количество хлеба, которое у нас хотят купить. Люди приезжают и за 30 километров от Комарова, набирают сумками и увозят, — рассказывает Эдуард.

По словам Эдуарда, в кафе «Камяніца» часто заезжают туристы. Многие ездят с Нарочи на Голубые озера, а кафе как раз по пути. Еще в деревню начали перезжать люди, которые могут работать удаленно, например, дизайнеры. Они приходят сюда поужинать.


Звездное небо над озером Глубля

Это кафе — чуть ли не единственное напоминание о комфортной городской жизни. Или о том, что она и в деревне может быть достойной.

 
Теги: Минск
 
 
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