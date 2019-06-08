Источник материала: Кировец





В Кировске торжественно прошел районный выпускной вечер. По традиции, его прологом стало шествие под звуки марша в исполнении духового оркестра «Фанфары Кировска» колонны выпускников учебных заведений района — девушек в красивых платьях, юношей в строгих костюмах с яркими ленами «Выпускник-2019», а также их учителей. В этом году школы окончили 92 выпускника.

Дружным строем по главной улице города — им.Кирова — колонна направилась на площадь им. Кирова, где проходило основное действо праздника и была организована сценическая площадка. Участников шествия приветствовали почетные гости: председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова, первый заместитель председателя райисполкома — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Суходольский, заместители председателя райисполкома Татьяна Белявская, Татьяна Русецкая, Вячеслав Невинский, члены районного исполнительного комитета, руководители организаций, учреждений, районных структур, общественных организаций, родители, родные, близкие, жители и гости Кировска.

Со словами поздравлений и наилучшими пожеланиями к выпускникам обратился Александр Суходольский. Он отметил, что для ребят наступил один из самых главных жизненных этапов — выбор профессии, жизненного пути, время самореализации. Он пожелал выпускникам успешно преодолеть все трудности, вступить в самостоятельную жизнь, стать настоящими гражданами своей страны. Александр Суходольский подчеркнул, что многие выпускники внесли значительный вклад в успехи и достижения района своими победами на областных олимпиадах и конкурсах, международных и республиканских соревнованиях, турнирах. Особые успехи 11 учеников отмечены аттестатами о среднем образовании особого образца и золотыми медалями, которые Александр Суходольский вручил выпускникам под дружные аплодисменты присутствующих. Благодарственные письма районного исполнительного комитета и подарки были вручены родителям выпускников-медалистов за достойное воспитание детей.

Затем состоялась церемония вручения аттестатов о среднем образовании всем выпускникам школ, которые по очереди вместе с классными руководителями выходили на сценическую площадку. Отдельные ребята были отмечены за участие в олимпиадном движении, исследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах, спортивные достижения.

Выпускников в оригинальных стилях поздравили их первые учителя, классные руководители, родители, младшие школьники, детсадовцы. Свои таланты демонстрировали и сами виновники торжества. Звучали песни о школе, о родной Беларуси. А кульминацией вечера стали отпущенные в небо выпускниками воздушные шары, как символ уходящего детства. Завершился вечер школьным вальсом, который закружил самих ребят, их родителей и гостей.

В добрый путь, выпускники-2019!















































































































































































































































Фото Максима МИКЕШИНА.