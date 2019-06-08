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В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара

09.06.2019 13:36 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара
Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС рассказали, как действовать, если стали свидетелем лесного пожара, сообщает БЕЛТА.

Нужно сразу же позвонить по телефону в МЧС по номерам 101, 112. "Поспешите покинуть место пожара. Идите навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. Помните, что в сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров, - отметили в МЧС. - При сильном задымлении прикройте, если есть такая возможность, рот и нос мокрой тряпкой".

При верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.

Спасатели напоминают, что в пожароопасный период в лесах категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу. Нельзя оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, а на освещенной солнцем лесной поляне - бутылки, осколки стекла, другой мусор. Также запрещено выжигать траву и стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Как сообщалось, запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси. Ограничения действуют в Краснопольском районе Могилевской области, четырех районах Минской (Столбцовском, Дзержинском, Минском и Березинском) и восьми районах Гомельской области (Кормянском, Чечерском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Лоевском и Брагинском). Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС рассказали, как действовать, если стали свидетелем лесного пожара, сообщает БЕЛТА. Нужно сразу же позвонить по телефону в МЧС по...
 
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