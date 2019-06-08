«Закрывайте!» Мэр Бреста позвал на разговор более 200 протестующих на площади противников завода АКБ

Источник материала: Tut.by

9 июня в зале областной организации Федерации профсоюзов состоялась встреча противников аккумуляторного завода с местными властями.





В воскресенье на площади Ленина в Бресте традиционно собрались протестующие. Около 12.00 к лидерам протеста подошли сотрудники горисполкома и пригласили в конференц-зал областного комитета Федерации профсоюзов на диалог с местными властями. Собравшиеся приглашение приняли.

Рассчитанный на 250 мест зал был заполнен под завязку. Вместе с мэром Александром Рогачуком в президиуме сидел заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.





— Учитывая, что завод практически построен, мы должны сверить наши позиции по отношению к этому факту. На данный момент идет процесс пуско-наладки завода. На мой взгляд, он значительно затянулся, что у всех вызывает абсолютно логичные вопросы по качеству проектирования с теми параметрами, которые заявлял инвестор. Важно четко понимать, что в процессе строительства у нас были какие вводные? Проект, который прошел экологическую экспертизу, сам инвестор — хороший или плохой это уже другая тема — и сам факт строительства. И здесь «крыть» было нечем. Теперь, когда завод вступил в стадию начала производства, есть четкий инструментарий посмотреть, получилось ли что-то у этого инвестора, будет ли завод работать вообще и если есть какие-то значительные отклонения, то как его закрыть. Вот и все, — отметил Александр Рогачук под аплодисменты собравшихся.





Председатель Брестского горисполкома также затронул тему попавшей в интернет копии докладной записки областного природоохранного комитета в облисполком, в которой говорится о превышении на заводе «установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от нормативных стационарных источников выбросов».

— Это официальный документ, который подтверждает, вероятно, ошибочность и, может быть, ущербность этого проекта. Документ никто не прятал. В субботу Министерство охраны окружающей среды подтвердило, что начинается административный процесс о привлечении завода к ответственности за то, что не выполняется заявленное. Параллельно идет работа государственной экологической экспертизы, которая тоже не дала положительного заключения. Оснований для пуска завода нет на данный момент, — сообщил Александр Степанович.





Мэр предложил одному из лидеров протестного движения, Демьяну Лепесевичу, собрать группу из 10-ти человек на встречу с председателем облисполкома Анатолием Лисом по вопросам аккумуляторного завода. Ожидается, что стороны соберутся в среду, 12 июня.

— В данный момент нам надо решить вопрос концептуально: завод работать будет или не будет, — резюмировал мэр.

Кроме того Александр Рогачук напомнил то, о чем ранее говорил губернатор, что если будут выявлены нарушения, то аккумуляторный завод работать не будет:

— Неужели вы думаете, что я хочу войти в историю, не как мэр, который город подремонтировал к 1000-летию, а как строитель аккумуляторного завода.





Демьян Лепесевич поддержал предложение мэра, но подчеркнул, что любые работы на заводе необходимо немедленно остановить. По его словам, люди опасаются, что 11 июня приемочная комиссия подпишет акт о вводе завода в эксплуатацию.

— Останавливайте до среды этот завод. Какая вы власть, если пожарных на завод не пускают. Какая вы власть, если комитет охраны природы не может заехать на завод. Вы говорите, что ничего не можете. Вы все можете, если хотите и вам это надо. Так вот пожалуйста, закройте до среды этот завод.

Встреча в зале областного совета профсоюзов продолжалась около 30 минут. Сторонам удалось придти к консенсусу. Ожидается, что в среду группа активистов придет со своими вопросами на встречу с губернатором.