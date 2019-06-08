На пороге взрослой жизни

Источник материала: Чырвоны прамень

В нашем районе сегодня пройдут выпускные вечера. Получив аттестаты об общем среднем образовании, юноши и девушки шагнут во взрослую жизнь.

В этом году одиннадцатый класс в учреждениях образования района оканчивают 139 школьников, 267 девятиклассников завершают базовое образование.





Аттестаты особого образца с награждением золотой медалью будут вручены 14 выпускникам, среди которых учащиеся СШ№4 г. Чашники Полина Сушкова, Яна Мамаева, Юлия Сидоркина (на снимке слева направо). Выпускница Кащинской средней школы, Мария Королёва, единственная представительница сельских школ района, которая окончила учреждение среднего образования с отличием. Активные, творческие, энергичные — впереди у них новые открытия, свершения, победы.

Переживания за результаты грядущего ЦТ, выбор профессионального пути — всё это ежегодно проходят и выпускники, и родители, и педагоги, которые не меньше родных и близких волнуются за судьбы ребят.

Девушки не раскрывают своих намерений и профессиональных устремлений. Пусть время все расставит по местам.

Как бы там ни было, всегда надо верить в лучшее, надеяться на себя и свои силы, использовать те возможности, которые предоставляет жизнь.

А пока все выпускники тщательно готовятся к централизованному тестированию, вступительной кампании.

Удачи!

Наталия ШИРКО.