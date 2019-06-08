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На пороге взрослой жизни

09.06.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В нашем районе сегодня пройдут выпускные вечера. Получив аттестаты об общем среднем образовании, юноши и девушки шагнут во взрослую жизнь.
В этом году одиннадцатый класс в учреждениях образования района оканчивают 139 школьников, 267 девятиклассников завершают базовое образование.

На пороге взрослой жизни

Аттестаты особого образца с награждением золотой медалью будут вручены 14 выпускникам, среди которых учащиеся СШ№4 г. Чашники Полина Сушкова, Яна Мамаева, Юлия Сидоркина (на снимке слева направо). Выпускница Кащинской средней школы, Мария Королёва, единственная представительница сельских школ района, которая окончила учреждение среднего образования с отличием. Активные, творческие, энергичные — впереди у них новые открытия, свершения, победы.
Переживания за результаты грядущего ЦТ, выбор профессионального пути — всё это ежегодно проходят и выпускники, и родители, и педагоги, которые не меньше родных и близких волнуются за судьбы ребят.
Девушки не раскрывают своих намерений и профессиональных устремлений. Пусть время все расставит по местам.
Как бы там ни было, всегда надо верить в лучшее, надеяться на себя и свои силы, использовать те возможности, которые предоставляет жизнь.
А пока все выпускники тщательно готовятся к централизованному тестированию, вступительной кампании.
Удачи!

Наталия ШИРКО.

 
 
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В нашем районе сегодня пройдут выпускные вечера. Получив аттестаты об общем среднем образовании, юноши и девушки шагнут во взрослую жизнь.
 
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