6 уголовных дел по линии уголовного розыска. Оперативка за период с 27 мая по 3 июня

Источник материала: Полымя

Оперативка за период

с 27 мая по 3 июня

– За прошедшую неделю возбуждено 6 уголовных дел по линии уголовного розыска, – отметил вриод начальника Кореличского РОВД Дмитрий Скворчинский. – По-прежнему самым распространённым преступлением на территории района остаются кражи личного имущества граждан, которые совершаются, как правило, нигде неработающими злоупотребляющими местными жителями. Предметами преступных посягательств становятся деньги, продукты питания и спиртные напитки, инструменты и бытовая техника.

Так, 31 мая возбуждено сразу 3 уголовных дела по статье 205 ч.2 УК РБ («Кража») в отношении неработающего 43-летнего жителя г.п. Мир, который на протяжении весенних месяцев текущего года совершил серию краж на территории района. А точнее, совершил кражи из магазинов в деревнях Загорье и Некрашевичи, из нежилого дома в г. п. Мир похитил имущество, из нежилых домов в Кореличах – продукты питания.

1 июня возбуждено ещё одно уголовное дело по ст. 205 ч. 1 УК РБ в отношении неизвестного преступника, который в ночь с 31 мая на 1 июня из хозяйственной постройки дома в д. Малые Жуховичи совершил кражу электроинструментов на сумму около 210 руб.

9 мая совместное распитие спиртных напитков двух жительниц агр. Оюцевичи закончилось для одной из них потерей немаленькой суммы денег. В отношении 36-летней женщины, которая из оставленного без присмотра рюкзака 23-летней знакомой совершила кражу денег, возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 1 УК РБ.

Другие происшествия на территории района:

31 мая около 10 часов утра при проведении земляных работ на приусадебном участке дачного дома в д. Симаково житель г. Минска обнаружил 152 мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

К административной ответственности привлечено 35 правонарушителей.

По материалам

Кореличского РОВД и Кореличского РОСК