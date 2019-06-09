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О первом этапе переписи населения рассказывает начальник отдела статистики Кореличского района Главного статистического управления Гродненской области Галина Михайловская

09.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Не так много времени осталось до очередной, третьей по счёту в истории суверенного государства, переписи населения, которая пройдёт в республике с 4 по 30 октября текущего года в три этапа.

Gервый этап переписи населения-2019 стартует 4 октября. По 18 октября она будет проходить посредством сети Интернет. Также в это время будет организована работа мобильных переписных групп. Это значит, что группа из нескольких переписчиков направится на предприятие, в организацию на один или несколько дней для того, чтобы работники этих предприятий, организаций прошли опрос непосредственно по месту своей работы.

– На весь период переписи предусмотрена работа стационарных участков, по одному в г.п. Кореличи и г.п. Мир, – рассказывает о первом этапе переписи начальник отдела статистики Кореличского района Главного статистического управления Гродненской области Галина Михайловская. – Всего в Кореличском районе для проведения переписи будет задействовано 32 человека временного переписного персонала. Средняя нагрузка на одного переписчика в г.п. Кореличи и г.п. Мир составит 1063 человека. Если говорить о сельской местности, то эта цифра составит 679 человек. Согласитесь, это немало. Определённая трудность ещё и в том, что большинство респондентов можно застать дома и опросить в вечернее время, после работы.

По словам Галины Михайловской, у каждого из нас есть реальная возможность снизить нагрузку на переписчика. Как это сделать? Очень просто. Принять участие в интернет-переписи, которая имеет ряд преимуществ. Во-первых, это очень удобно. Ведь заполнить переписные листы респондент может в комфортное для него время и в любом месте, где есть возможность подключения к Интернету. Во-вторых, конфиденциальность, так как персональные данные вносятся в анкеты непосредственно самим респондентом и никому не сообщаются. В-третьих, экономия времени на прохождение опроса.

Предполагается, что самостоятельно через интернет анкеты смогут заполнить около 25% населения. Уже сегодня, зайдя на официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь, под баннером «Перепись населения 2019» можно найти исчерпывающую информацию о предстоящем важном мероприятии для нашего государства.

Оксана ЯНУШ

 
 
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Не так много времени осталось до очередной, третьей по счёту в истории суверенного государства, переписи населения, которая пройдёт в республике
 
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