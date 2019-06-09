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Под Могилевом выпал град размером со сливу

10.06.2019 06:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Могилевом 9 июня выпал «град размером со сливу», сообщили местные жители. Фото опубликовали в группе «Могилев live».


Фото: Вадим Иванович, vk.com/ilovemogilev

По словам автора фото, Вадима Ивановича, снимок сделан в деревне Голынец под Могилевом. На нем также видно, что остальные градины в районе стока с крыши гораздо меньше тех, что автор держит в руке, однако их много.

В Могилеве и Могилевском районе 9 июня шли дожди, грозы, местами — довольно сильные, с порывистым ветром. Пользователи пишут о размытии дороги в агрогородке Вендорож. Информации о крупных повреждениях или пострадавших нет.

Град выпадает, как правило, в теплое время года и днем (ночью — ну очень редко) из мощных кучево-дождевых облаков, обычно при ливнях и грозах. Продолжительность выпадания — от нескольких минут до получаса, причем чаще — всего 5−10 мин. Слой выпавшего града иногда составляет несколько сантиметров.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве и Могилевском районе 9 июня шли дожди, грозы, местами - довольно сильные, с порывистым ветром.
 
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