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Под Могилевом выпал град размером со сливу
10.06.2019 06:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под Могилевом 9 июня выпал «град размером со сливу», сообщили местные жители. Фото
По словам автора фото, Вадима Ивановича, снимок сделан в деревне Голынец под Могилевом. На нем также видно, что остальные градины в районе стока с крыши гораздо меньше тех, что автор держит в руке, однако их много.
В Могилеве и Могилевском районе 9 июня шли дожди, грозы, местами — довольно сильные, с порывистым ветром. Пользователи пишут
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В Могилеве и Могилевском районе 9 июня шли дожди, грозы, местами - довольно сильные, с порывистым ветром.
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